Le Wisconsin monte haut après la dernière parenthèse ESPN NCAA

Le Wisconsin monte haut après que la dernière parenthèse ESPN NCAA a été publiée par Joe Lunardi cette semaine.

Les blaireaux ont réalisé les gains les plus importants au moment le plus important de l’année. Il ne reste officiellement que neuf jours avant le dimanche de sélection, et c’est à ce moment-là que les équipes commencent vraiment à se positionner en vue du tournoi NCAA.

Le Wisconsin a le championnat Big Ten en vue après avoir enregistré une séquence de sept victoires consécutives pour clore la saison. Le groupe de Greg Gard a commencé de manière décevante, mais maintenant, il s’est levé pour assurer une égalité à trois pour le leader de la conférence Big Ten.

Avec une victoire ce week-end sur les Hoosiers à Assembly Hall, une part du titre de la saison régulière serait assurée.

Au-delà du Wisconsin, de nombreuses autres équipes ont également une tendance à la hausse et à la baisse avant la fin de la saison.

Dans la région de l’Est, Lunardi projette l’état de San Diego au n ° 1, Dayton au n ° 2, Duke au n ° 3 et Maryland au n ° 4.

Dans la région du Midwest, le Kansas occupe la première place. Les Jayhawks sont ensuite suivis par Seton Hall, Kentucky et Wisconsin.

Dans la région du Sud, Baylor est arrivé au n ° 1, l’État de Floride au n ° 2, Villanova au n ° 3 et l’Oregon au n ° 4.

Enfin, dans la région ouest, Gonzaga occupe la position de n ° 1, suivi de Louisville, Michigan State et Creighton.

Beaucoup sera finalement déterminé ce week-end. Samedi, Seton Hall, actuellement huitième, affrontera Creighton 11e. Dans le même temps, Louisville, classé n ° 10, affrontera Virginia, qui est actuellement classée 22ème, avec le championnat ACC sur la ligne.

Le match le plus attendu de la soirée, cependant, sera la Caroline du Nord et Duke s’affrontant à Chapel Hill. Si les Tar Heels sont capables de terminer le travail qu’ils ont finalement raté la dernière fois, ils pourraient envoyer leurs principaux rivaux dans March Madness avec de sérieux doutes quant à l’avenir.

