Le XFL signe-t-il Colin Kaepernick?

Le XFL signe-t-il Colin Kaepernick?

Avec le premier jour de la XFL officiellement dans les livres, beaucoup se demandent si Kaepernick est dans le futur de la ligue.

La XFL a refait surface samedi après une pause de deux décennies.

Le président et PDG de la WWE, Vince McMahon, ne pouvait tout simplement pas vivre avec les 35 millions de dollars qu’il avait perdus sur la XFL la première fois, alors il a opté pour un remaniement 20 ans après les faits.

Le premier jour de la saison s’est déroulé samedi, le plus grand nom de l’un ou l’autre match étant l’ancien quart-arrière de l’Ohio Cardale Jones.

Bien que Jones soit certainement l’un des Buckeyes les plus mémorables de la mémoire récente, il n’est en aucun cas une star. Une personne qui est une star est Kaepernick – ce qui a amené beaucoup de gens à se demander pourquoi il ne faisait partie d’aucune liste XFL.

Kaepernick n’a pas joué à un match de football professionnel depuis 2016, quand il a fait les gros titres de la pré-saison en s’agenouillant pendant l’hymne national pour protester contre l’injustice raciale.

Il est ensuite devenu agent libre et n’a pas signé.

Un an plus tard, Kaepernick a accusé la NFL de l’avoir mis sur liste noire et a déposé un grief contre la ligue et ses propriétaires pour collusion présumée afin de le garder hors du terrain. Deux ans plus tard, en 2019, il a retiré le grief après avoir conclu un accord avec la NFL.

Lors d’un récent entraînement devant divers membres du personnel et des médias de la NFL, Kaepernick a clairement indiqué qu’il voulait toujours jouer au football professionnel.

. @ OliverLuckXFL sur Colin Kaepernick dans la XFL – Je ne sais pas du tout si Colin est en forme ou non. le temps qu’il veut jouer. Nous sommes une ligue qui a des restrictions salariales et, évidemment, du moins d’après ce que les gens ont dit, cela pourrait jouer un rôle dans son désir de jouer.

– The Ken Carman Show w / Anthony Lima (@KenCarmanShow) 17 avril 2019

“Lorsque vous rentrez, dites à vos propriétaires de ne plus avoir peur”, a déclaré Kaepernick aux scouts après son entraînement.

Étonnamment, ni ce commentaire ni son entraînement n’ont attiré le quart-arrière à des équipes de la NFL.

Kaepernick n’a toujours pas signé.

Lorsque la saison de la NFL a pris fin, beaucoup ont spéculé sur la possibilité d’une union entre la XFL et Kaepernick.

Un rapport de Sporting News a récemment noté que Kaepernick voulait «au moins 20 millions de dollars» pour jouer dans la XFL.

Étant donné que les joueurs les mieux payés de la ligue gagnent près de 500 000 $, cette étiquette de prix est probablement une rupture.

Le commissaire de la XFL, Oliver Luck, le père de l’ancien quart-arrière des Colts d’Indianapolis, Andrew Luck, a essentiellement dit cela lors d’une récente interview.

“C’est un peu hors de notre portée”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ses exigences salariales sont loin de notre stade”, a poursuivi Luck. “Il n’a jamais vraiment été une option viable.”

Au-delà de cela, Luck a également exprimé des questions quant à savoir si Kaepernick est même en forme à ce stade du jeu.

“Je n’ai aucune idée si Colin est en forme ou non”, a-t-il déclaré.

«S’il veut jouer. Nous sommes une ligue qui a des restrictions salariales et, évidemment, du moins d’après ce que les gens ont dit, cela pourrait jouer un rôle dans son désir de jouer. »

Enfin, la question de la candidature à l’hymne national serait délicate si Kaepernick décidait de se joindre à nous.

«Nous respectons les libertés individuelles», a déclaré Luck.

“Mais nous demanderons à nos joueurs de défendre l’hymne national.”

Pour l’instant, il ne ressemble pas à Kaepernick et la XFL se connectera de sitôt.

Si la ligue connaît un certain succès et décide de faire sensation, cependant, ne soyez pas surpris si le sujet est revu en cours de route.

En relation: UFC 247 Jones vs Reyes Meilleurs moments du combat