Le XFL suspend sa saison inaugurale en raison d’un coronavirus

La XFL devait faire ses débuts en 2020 au cours d’une saison régulière de 10 semaines. Grâce à la pandémie de coronavirus, la jeune ligue de football est terminée après seulement cinq, au moins pour l’instant.

La ligue suspend sa saison indéfiniment, a annoncé la ligue le 12 mars. La saison devait se terminer le 26 avril avec le match de championnat XFL à Houston.

Les joueurs de XFL seront rémunérés pour leur salaire de base et leurs avantages sociaux pour la saison régulière, tandis que les détenteurs de billets XFL recevront des remboursements ou des crédits pour les prochains matchs. Enfin, ils s’attendent à jouer une saison complète en 2021:

Il n’est pas clair si le libellé implique qu’ils pourraient essayer de jouer un certain type de séries éliminatoires cette saison.

La XFL avait précédemment annoncé que le match XFL de dimanche entre les Dragons de Seattle et les Wildcats de LA se jouerait comme prévu, mais sans fans présents dans le stade.

Cette nouvelle survient une semaine après qu’un employé des concessions de CenturyLink Field ait été testé positif pour le coronavirus après avoir travaillé un jeu des Dragons de Seattle sur le site.

La nouvelle du match Dragons-Wildcats est intervenue après que le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, a annoncé l’interdiction des rassemblements publics de plus de 250 personnes dans la région métropolitaine de Seattle. Des interdictions similaires ont été prononcées à San Francisco, New York et Ohio. Ils se produiront probablement ailleurs.

Mais ce jeu était toujours susceptible d’être un précurseur de ces changements plus importants à mesure que la pandémie se propage.

C’est la deuxième année consécutive qu’une start-up de football de printemps n’a pas réussi à jouer une liste complète de matchs à ses débuts. L’Alliance of American Football (AAF), qui comptait également huit membres et une saison régulière de 10 semaines, a cessé ses activités en avril dernier après seulement huit semaines d’action.

Contrairement à l’AAF, qui a déclaré faillite peu de temps après, la XFL devrait revenir à l’avenir.

Pourquoi cela se produit-il maintenant?

Le 11 mars, la NBA a suspendu sa saison à la suite de la nouvelle qu’un de ses joueurs, Rudy Gobert de l’Utah Jazz, avait été testé positif à Covid-19, la maladie causée par le coronavirus.

Cela a déclenché une réaction en chaîne à travers un éventail de ligues sportives qui avaient initialement prévu de jouer à des jeux au milieu d’arènes vides. Le basket-ball universitaire a vu tous ses tournois de conférence en cours fermés. La LNH et la MLB ont toutes deux suspendu leurs opérations. La NFL a annulé sa réunion annuelle de printemps alors que les équipes de la ligue vidaient leurs bureaux et supprimaient les visites d’avant-projet des scouts et des cadres.

Étant donné qu’il s’agit d’un problème mondial, il était naturel que la XFL fasse une sorte de changement.