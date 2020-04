Le XFL vient de s’arrêter et ne sonne pas comme s’il revenait en 2021

Pour la deuxième année consécutive, une toute nouvelle ligue de football de printemps a fermé ses portes sans terminer sa première saison.

La XFL était dans cinq semaines dans sa relance lorsque les préoccupations de Covid-19 ont forcé la ligue à reporter les matchs indéfiniment. Moins d’un mois plus tard, la ligue a interrompu toutes ses activités et a mis à pied de façon permanente la plupart, sinon la totalité, des employés.

Bien que cela ne signifie pas que la XFL est officiellement terminée, l’avenir de la ligue est extrêmement incertain.

Le XFL est passé des reports de coronavirus à l’arrêt total

La ligue a connu un succès modeste après avoir installé un camp dans huit villes américaines et comblé le vide laissé à la fin de la saison 2019 de la NFL. Le redémarrage de Vince McMahon était une alternative amusante à un paysage sans football.

Une pandémie mondiale a laissé la ligue incapable de tirer parti de ce potentiel. Il a suspendu ses opérations le 12 mars grâce à la propagation du coronavirus aux États-Unis. Malgré l’annulation de la saison 2020, la ligue s’est engagée à aller de l’avant en 2021.

Quelques jours après l’annonce, un joueur des Seattle Dragons s’est révélé positif pour le virus – à peine une semaine après avoir participé à un match contre les Houston Roughnecks.

Selon la journaliste de KOMO Femi Abebefe, la ligue ne reviendra pas en 2021. Les employés qui ont été licenciés vendredi devraient être payés jusqu’à dimanche – le même jour que la fin prévue de la saison régulière de la ligue. Parmi les licenciements, il y a Bailey Carlin, membre du personnel des médias sociaux, qui a qualifié l’action de vendredi de licenciement «TOUT LE MONDE».

Cette suspension réduit l’élan de la XFL

Le football de printemps n’a trouvé que de minuscules morceaux de succès en Amérique, mais la XFL a démontré le potentiel de devenir un aliment de base pérenne post-Super Bowl. Des joueurs comme P.J. Walker et Jordan Ta’amu ont brillé sur le terrain tandis que les concessions pour rendre les paris en jeu possibles – comme mettre les totaux de points de dépassement / sous-total directement sur le tableau de bord – ont montré la volonté de la XFL de répondre à un marché du sport en évolution.

La ligue a également accueilli son public, à la fois dans le stade et via les réseaux sociaux. Il s’est engagé avec les fans, a encouragé des choses comme les serpents à bière de longue haleine et a permis de partager des clips de jeux à grande échelle.

Le XFL a fourni une alternative plus simple et moins dramatique à la NFL. Cela ressemblait plus à un jeu universitaire ou à un Pro Bowl vraiment amusant. Ce fut un changement bienvenu et à faibles enjeux par rapport aux séries éliminatoires tendues qui l’ont précédé.

Les joueurs sélectionnés ont été libérés pour signer des contrats avec la NFL peu de temps après que la ligue a annoncé la suspension des matchs. Plusieurs athlètes, dont Walker (Panthers) et Ta’amu (Chiefs) ont déjà signé avec des équipes de la NFL.

C’est une histoire déprimante mais familière

Il y a un an, l’Alliance of American Football (AAF), qui comptait également huit membres et une saison régulière de 10 semaines, a cessé ses activités en avril dernier après seulement huit semaines d’action. Alors que l’AAF a déclaré faillite peu de temps après, le sort de la XFL reste incertain.

2020 marque la deuxième fois que McMahon tente de créer une alternative de printemps viable à la NFL. Sa première itération de la XFL, fondée en 1999, n’a joué qu’une seule saison en 2001 avant de fermer ses portes à la suite d’un jeu bâclé et de terribles cotes d’écoute télévisées.

Le positif que la XFL peut indiquer est son élan de construction et le fait qu’elle a finalement été déraillée non pas par la qualité de son produit – un facteur majeur de l’échec de la ligue en 2001 – mais par une pandémie mondiale. La XFL a été victime d’un paysage où personne n’est vraiment sûr de l’avenir du sport en direct.

Bien que ce soit une froide consolation pour les joueurs, entraîneurs et membres du personnel qui sont maintenant sans emploi, c’est une lueur d’espoir pour le football de printemps à l’avenir. La XFL n’était pas parfaite, mais elle méritait une plus grande opportunité de briller.

Nous aurons plus de mises à jour à mesure que cette histoire se développera.