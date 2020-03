LEAGUE MX | Les 10 meilleurs buts laissés au jour 10 de Clausura 2020

Un jour de plus du tournoi Clausura 2020, de Liga MX, est parti, mais comme chaque semaine il y avait des annotations de grande fabrication, ce qui a provoqué des émotions différentes et bien que la plupart des affrontements se soient déroulés à huis clos, les footballeurs ont montré leur qualité même en l’absence de ses fans.

Bonus: Brian Lozano

Dans un jeu de plusieurs reins, Santos Laguna a remporté la finale 2-1 contre Necaxa à la 68e minute. Diego Valdes il détenait la marque de trois marqueurs, pour aider plus tard l’Uruguayen, qui n’a pas hésité à le frapper alors qu’il venait de vaincre Hugo Gonzalez.

10. Luis Quiñónes

Ici, plus que le but, le jeu de Enner Valencia d’égaliser le score entre UANL et Juárez. Tout a commencé au milieu de terrain avec le Chilien Eduardo Vargas lancer la balle en arrière, jusqu’à ce que l’Équatorien apparaisse, qui malgré la double marque a réussi à échapper aux deux pour entrer dans la zone, à lancer une croix qu’El Terrible ne pouvait pas rester, donc seul le caféiculteur semblait ne plus rien faire pour pousser.

9. Jonathan Rodríguez

Bon mouvement collectif de The Machine dans le Classique jeune contre l’Amérique, à tel point qu’il suffisait de prendre les trois points et de maintenir la tête. À 64 ’, Rafael Baca envoyé une longue passe du côté paraguayen Juan Escobarqui a pris Sebastián Córdova d’envoyer une diagonale dans la zone où l’Uruguayen a frappé le premier à battre Guillermo Ochoa et se tenir au sommet du tableau de pointage avec neuf cibles.

8. André-Pierre Gignac

Cet objectif a suscité une vive controverse car il est survenu juste une minute après que le Français a été expulsé par le sifflet, qui après avoir examiné le VAR, a décidé de ne l’avertir que. À 57 ’, Valence a cherché Bomboro, mais la défense a été distraite et l’a laissé partir, déjà dans la zone, il a coupé un rival puis a tiré pour battre Vázquez Mellado et faire le saut périlleux 2-1.

7. Eduardo Vargas

Déjà avec le score 2-1, les chats en ont profité pour tuer le match avec un joli mur. Après une longue passe de la défense, le ballon était aux pieds du Chilien, qui a touché Gignac et celui-ci est rapidement revenu dans la surface, où il a battu le gardien de but 3-1.

6. Jesús Gallardo

Chivas cherchait à accroître l’avantage Stade d’Akron devant Rayados mais El Vegeta habillé en héros parce que de son groupe il est entré dans la zone face à la marque de Jesus Sanchez e Isaác Brizuela, pour enfin dégager un puissant coup de pied gauche impossible pour Toño Rodríguez.

5. Diego Barbosa

Enfin Atlas et Rafael Puente Jr. Ils ont pu voir la victoire au championnat et la jeunesse mexicaine a tout commencé dès la minute 3. L’Argentin Javier Correa Il a servi de mur pour renvoyer l’équipe de jeunes rouges et noirs, qui a tiré un coup de canon puissant qui a arrêté le gardien de but Alfredo Talavera.

4. Diego Rolán

Les choses ne sont pas restées comme ça au volcan, parce que Bravos a répondu à 84 ‘quand Israël Jiménez envoyé une longue balle du milieu de terrain aux limites de la zone, qui a couvert Hugo Ayala et le charrúa a gagné, qui l’a contrôlé pour éviter le Patón et ensuite envoyer au but.

3. Mauro Lainez

Dans le Stade Caliente, Xolos et Pachuca ont égalé 1-1. C’était à la minute 50 quand les locaux étaient dans la zone rivale avec les Colombiens Edwin Cardona tournage et l’Argentine Oscar Ustari Cependant, après l’autorisation de la défense, le Mexicain l’a saisi avec une volée pour lui donner un effet qui a laissé le gardien complètement arrêté.

2. Martín Rodríguez

Morelia battait déjà Querétaro 2-0 avec un doublé de son capitaine Aldo Rocha, mais à la minute 57, la contre-attaque était armée après un corner des pieds du Vénézuélien Fernando Aristeguieta, qui a conservé le ballon et l’a ensuite cédé à Cándido Ramírez, qui s’est illustré en faisant un auto-pass pour enfin centrer le cœur de la zone où seule la tête chilienne est apparue pour 3-0.

1. Darío Lezcano

Bravos a été surprenant au Volcano en frappant les Tigres en 27 ‘, en commençant son jeu depuis les pieds du gardien de but Iván Vázquez Mellado, en passant le ballon à travers les pieds de Elio Castro, l’Uruguayen Diego Rolán qui a d’abord permis à son compatriote Maximiliano Olivera, ce dernier s’est concentré vers la zone où les Guaraní sont apparus, faisant avancer le ballon pour retirer l’Argentin Nahuel Guzmán puis envoyer au bas des réseaux avec peu d’espace.