LeBron, Anthony Davis dominent; Jokic était toujours bon

Nous nous sommes tous réveillés jeudi matin pour voir le nom de Nikola Jokic sur Twitter, les doigts pointés sur le grand homme talentueux des Denver Nuggets pour avoir apparemment manqué de carburant dans une perte de 120-116 en prolongation contre les Lakers de Los Angeles.

Ce n’est pas juste et ce n’est pas ce qu’il faut retenir de la plus grande victoire des Lakers de la saison.

Concentrez-vous sur la façon dont LeBron James était partout dans une performance triple-double. Regardez Anthony Davis clôturer avec deux clés à trois points et la façon dont le grand homme a été une force aux deux extrémités du sol. Le banc – la faiblesse évidente des Lakers – a obtenu des matchs stellaires de Dwight Howard et Alex Caruso.

Oui, il y avait cette possession tardive de Jokic qui aurait dû lui faire prendre trois. Pas génial:

Mais quelle équipe a une réponse lorsque James se dirige vers le panier et donne un coup de pied à Davis, qui peut frapper à distance comme il l’a fait deux fois en prolongation avec des passes décisives de Bron?

La réponse à cette question pourrait venir dans les séries éliminatoires. Mais c’est plus sur ce que les Lakers ont que sur ce que Jokic et les Nuggets n’ont pas. Ce que Denver a, c’est que Jamal Murray est de retour et en bonne santé, avec une moyenne de 29 points par match en février et que Jokic a fait son compte et son score habituels après avoir maintenu les Nuggets en lice pour la tête de série n ° 1 de l’Ouest lorsque Murray était absent:

Sortez la haine Jokic d’ici. Cette victoire était tout au sujet des Lakers montrant au reste de la NBA qu’ils devraient avoir très, très peur.

.