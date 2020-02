LeBron, Anthony Davis et…? Les grandes décisions de la NBA dans l’Ouest

Les éliminatoires de la NBA sont à moins de deux mois, mais il n’y aura pas beaucoup de drame au classement pendant la course d’étirement. Les sept premières têtes de série de chaque conférence sont toutes en sécurité, sauf catastrophe.

La question pour ces équipes n’est pas de savoir si elles feront les séries éliminatoires, mais à quoi elles ressembleront une fois sur place. Une série de sept matchs contre un adversaire d’élite est un défi différent que de survivre à une saison de 82 matchs. La cohérence devient moins importante que l’appariement et les ajustements. La profondeur sort par la fenêtre. Les entraîneurs doivent chevaucher leurs stars autant que possible et trouver la bonne combinaison de joueurs de rôle autour d’eux.

La clé est de construire des files d’attente qui peuvent attaquer les points faibles des équipes adverses sans en créer de leur propre. Chaque équipe des séries éliminatoires a deux joueurs qui clôtureront les matchs, mais toutes les décisions ne sont pas figées. Voici un aperçu de ce que les entraîneurs des sept premières têtes de série devront déterminer lorsqu’ils rempliront le reste de leur alignement.

les Lakers de Los Angeles

Serrures: Anthony Davis et LeBron James

Autres options: Danny Green, Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Alex Caruso

Le premier ordre du jour pour les Lakers est de créer plus d’espace pour leurs stars. Aucun de leurs centres (JaVale McGee et Dwight Howard) ne peut étirer le sol, ce qui rend difficile l’exécution de pick-and-rolls entre LeBron et Davis. Il y a peu d’inconvénient à devenir petit, car les deux étoiles sont assez grandes pour gérer seules la défense intérieure.

L’impact du déménagement sur le reste de l’équipe reste à voir. Aucune formation avec Davis et LeBron et sans Howard ou McGee n’a joué plus de 43 minutes cette saison.

Les Lakers pourront espacer le sol, peu importe l’entraîneur Frank Vogel qui choisira de remplir ses alignements de petites balles. Kuzma est le pire tireur des cinq (33,2 pour cent sur 4,4 tentatives par match) et il peut toujours faire des tirs ouverts et menacer la défense en se déplaçant sans le ballon.

Le problème sera sur la défense. Il n’y a pas beaucoup de taille parmi leurs joueurs de périmètre. Kuzma (6 pieds 8 pouces) est le seul plus grand que 6 pieds 5 pouces et il est le défenseur le moins constant.

Les Lakers ont besoin de LeBron à cette extrémité du sol. Prime LeBron pourrait garder n’importe quel joueur de la NBA. Mais la version de 35 ans doit choisir ses spots, surtout compte tenu de ce qu’il fait en attaque. Peut-il encore garder des joueurs comme Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo? Et si oui, pour combien de temps? Même si Davis les gardait, les Lakers auraient besoin de quelqu’un d’autre sur Paul George et Khris Middleton. Cela laisse LeBron, Kuzma ou quelqu’un comme Green ou KCP défendre un joueur beaucoup plus grand.

Los Angeles devra peut-être faire la différence en attaque. La chose intéressante lorsque vous exécutez les chiffres est que les joueurs avec un coup de poing plus offensif (Kuzma et Caruso) ont été plus efficaces en jouant aux côtés de LeBron et Davis malgré avoir reçu moins de possibilités:

Casting de soutien des Lakers

Joueur



Minutes avec LeBron + Davis



Note nette













Joueur



Minutes avec LeBron + Davis



Note nette















Caruso



185



plus-21,4











Kuzma



199



plus-17,9











Bradley



546



plus-11,1











vert



908



plus-10.2











Caldwell-Pope



570



plus-7.1

Caruso est le seul des cinq à pouvoir marquer un point et Kuzma est le marqueur le plus explosif. Green est une aile 3-D qui n’offre pas grand-chose au dribble alors que ni Bradley ni KCP ne peuvent faire passer l’offensive à travers eux.

Ne soyez pas surpris si vous voyez Caruso clôturer les matchs éliminatoires. Il est plus qu’un mème. Il est le joueur le plus complet de sa distribution de soutien.

Il ne sera pas en mesure de résoudre les problèmes défensifs des Lakers contre de plus grandes ailes, mais là encore, l’équipe peut ne pas avoir quelqu’un qui le peut.

Los Angeles Clippers

Serrures: Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris et Montrezl Harrell

Autres options: Lou Williams, Patrick Beverley, Landry Shamet et Reggie Jackson

Les Clippers s’emboîtent parfaitement sur le papier, mais ils doivent encore traduire ce succès au tribunal. Leonard et George n’ont joué que 24 matchs ensemble. Leur composition la plus utilisée a partagé la parole pendant 215 minutes et l’équipe vient d’échanger un joueur de ce groupe (Maurice Harkless) à la date limite.

L’échange de Harkless contre Morris a été une énorme victoire. Il n’y a pas de baisse énorme entre les deux en défense, et Morris est un meilleur tireur et créateur de coups. Los Angeles peut désormais clore les matchs avec trois grandes ailes qui peuvent créer leur propre coup, défendre plusieurs positions et espacer le sol les unes pour les autres.

Tout comme les Lakers, les Clippers démarrent un grand homme traditionnel (Ivica Zubac) mais sont à leur meilleur avec un joueur offensif plus petit et plus polyvalent au 5. Harrell est essentiellement une quatrième aile. C’est un homme d’élite qui peut battre les centres plus lents du dribble tout en étant capable de changer d’écran et de rester devant les petits joueurs en défense.

L’identité de l’équipe a complètement changé depuis la saison dernière. La partie la plus faible de la rotation des Clippers cette fois-ci pourrait être la combinaison pick-and-roll de Harrell et Lou Williams. Les Clippers n’en ont plus autant besoin en attaque, et les équipes adverses attaqueront les deux en défense. Harrell pourrait avoir du mal à affronter des centres d’élite et Williams est le pire défenseur du périmètre de leur rotation

Williams pourrait remporter son troisième prix du sixième homme de l’année consécutif et être toujours l’homme étrange à la fin des matchs. Il est plus remplaçable que Harrell parce que les Clippers peuvent brancher deux joueurs plus équilibrés, Patrick Beverley et Landry Shamet, à sa place. L’ajout de Reggie Jackson, qu’ils ont ajouté après que le vétéran a conclu un rachat avec les Pistons, ajoute également une ride intéressante au mélange. Il est difficile de voir Jackson, un gardien à dominante balle et un tireur extérieur tacheté qui aime faire des pick-and-rolls, ce qui a beaucoup de sens à côté de Williams dans la deuxième unité.

Beverley, un défenseur d’élite du périmètre qui peut faire des 3 ouverts, est le choix le plus sûr pour compléter sa formation de clôture. Mais Shamet pourrait être le plus intéressant. C’est un grand tireur qui est beaucoup plus gros (6 pieds 4 pouces) que Beverley ou Williams. Il a connu des hauts et des bas cette saison tout en luttant contre des blessures, mais sa progression sera une histoire importante à suivre au cours des deux prochains mois.

Les Clippers peuvent avoir toutes les pièces dont ils ont besoin. Ils ont juste besoin de trouver les bonnes combinaisons.

Denver Nuggets

Serrures: Nikola Jokic et Jamal Murray

Autres options: Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap, Jerami Grant, Torrey Craig et Michael Porter Jr.

Les Nuggets ont beaucoup à comprendre avant les séries éliminatoires. Jusqu’à présent, leur succès est dû à trois facteurs différents: une superstar de Jokic, la continuité et la profondeur. Les deux derniers ne signifient pas autant dans les séries éliminatoires.

Denver a retourné ses cinq partants (Jokic, Millsap, Barton, Harris et Murray) de la saison dernière. Le groupe a une note nette de plus-12,1 cette saison et a enregistré le deuxième plus grand nombre de minutes (577) de toute la ligue de la ligue.

Mais aussi dominant qu’il ait été, ce groupe pourrait encore faire face à deux problèmes clés dans une série éliminatoire. Ils n’ont pas beaucoup de taille sur le périmètre, car Murray, Harris et Barton mesurent tous 6 pieds 5 pouces ou moins. Parmi leurs débutants, Millsap, un grand homme de 35 ans, pourrait être leur meilleure option contre de plus grandes ailes.

Mais échanger Millsap contre un meilleur défenseur du périmètre, comme Jerami Grant ou Torrey Craig, peut ne pas fonctionner non plus en raison de leur autre problème majeur: le manque d’espacement au sol. Leurs quatre autres partants ont une note nette de moins-5,3 en 163 minutes avec Grant.

Jokic est un tireur à 3 points décent, mais il vaut mieux poster, entrer dans la voie et donner un coup de pied aux tireurs. Les Nuggets n’ont tout simplement pas beaucoup de tireurs d’élite cohérents. Murray et Barton sont sans faute et Harris (29,9 pour cent sur 4,0 tentatives par match) a connu un marasme toute la saison.

La seule façon pour eux de quadriller le cercle et d’ajouter à la fois la taille et la prise de vue à leur rotation de périmètre est de s’appuyer davantage sur Porter. Il s’agit d’une aile de 6 pieds 10 pouces qui a régulièrement renversé les 3 secondes (43,2%) après avoir raté la saison dernière. Mais c’est aussi un jeune de 21 ans qui a un long chemin à parcourir en défense. Les Nuggets comptent sur lui pour être un élément clé de leur avenir, mais est-il prêt maintenant?

Utah Jazz

Serrures: Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale et Rudy Gobert

Autres options: Mike Conley et Joe Ingles

Le Jazz avait besoin de temps pour retrouver son identité après s’être réinventé dans l’intersaison. Ils ont maintenant les bons rôles pour la plupart de leurs pièces importantes – Mitchell exécutant des pick-and-rolls avec Gobert et Bogdanovic et O’Neale espaçant le sol en attaque, avec O’Neale gardant le joueur de périmètre le plus important et Gobert ancrant la défense à la jante.

Mais cela laisse Conley et Ingles, deux des cinq joueurs les mieux payés de l’équipe, se battre pour une place. Ils s’inscrivent tous les deux bien à côté de Mitchell. Ils ne s’accordent tout simplement pas bien ensemble. Regardez la différence dans les files d’attente de l’Utah lorsque les trois sont au lieu de seulement deux:

Gestionnaires de balles de jazz

Joueurs



Minutes



Note nette













Joueurs



Minutes



Note nette















Mitchell + Conley + no Ingles



369



plus-9.2











Mitchell + Ingles + pas de Conley



916



plus-8.1











Mitchell + Ingles + Conley



232



moins-0,1

Le plan initial était que les trois commencent. Mais cela a laissé O’Neale sur le banc et personne pour remplir son rôle de boucher de périmètre. Et jouer les trois avec O’Neale fait sortir Bogdanovic, le meilleur tireur extérieur de l’équipe, de l’alignement. Jouer tous les cinq ensemble ferait sortir Gobert, puis ils n’auraient pas d’homme de roulis et ne seraient pas très efficaces en défense.

Il y a un resserrement des chiffres en Utah qui laissera quelqu’un dans le froid. La décision de l’entraîneur Quin Snyder pourrait se résumer à savoir s’il veut la capacité de Conley de créer le dribble à la fin des matchs ou la taille d’Ingles en défense.

Il y a des inconvénients dans les deux cas. Conley et Mitchell, qui mesurent tous deux 6 pieds 1 pouce, constitueraient la plus petite zone arrière du championnat des éliminatoires de l’Ouest par une marge importante. Mais l’anglais peut ne pas être suffisant comme option secondaire. Les Rockets l’ont maintenu à seulement 6,4 points par match avec 32,4% de tirs lors des éliminatoires de l’année dernière.

Houston, qui a éliminé le Jazz des séries éliminatoires au cours des deux dernières années, les attend actuellement dans le match de quatre à cinq. L’Utah a-t-il suffisamment changé pour l’empêcher de se produire trois fois de suite?

Houston Rockets

Serrures: James Harden, Russell Westbrook et P.J. Tucker

Autres options: Eric Gordon, Ben McLemore, Danuel House et Robert Covington

Contrairement aux autres équipes de cette liste, les Rockets n’auront pas à faire d’ajustements dans les séries éliminatoires. Ils savent déjà qui ils sont. Ils commencent et clôturent les matchs avec Tucker au 5 pour propager la parole à Harden et Westbrook pour jouer 1 contre 1.

Il n’y a pas grand-chose à décider pour l’entraîneur de Houston, Mike D’Antoni. C’est juste une question de faire défiler les joueurs 3-D dans les deux derniers spots jusqu’à ce qu’il trouve une combinaison qui clique. Chaque option a un ensemble différent de forces et de faiblesses.

Gordon est le meilleur buteur et un défenseur sous-estimé qui a enfermé Mitchell lors des séries éliminatoires de l’année dernière. Mais il manque de taille (6 pieds 3 pouces) sur l’aile et n’a pas maillé avec Westbrook et Harden cette saison. Les trois ont une cote nette de moins-1,3 en 239 minutes ensemble, bien que beaucoup de ces minutes soient survenues lorsque Gordon avait eu une blessure au genou au cours des deux premiers mois.

McLemore est le meilleur tireur. L’ancien buste de loterie a changé sa carrière à Houston et tire 38,1 pour cent de 3 sur 6,6 tentatives par match. La question est de savoir s’il peut résister à des affectations de périmètre plus strictes en matière de défense. Les Rockets ne voudront pas que Westbrook ou Harden défendent des buteurs d’élite s’ils peuvent l’aider.

La maison est la plus complète. Il est une aile de 6 pieds 6 pouces qui peut défendre plusieurs positions et a flashé la capacité d’attaquer le dribble et de créer des tirs pour ses coéquipiers. Mais c’est un tireur qui a stagné et qui a complètement disparu lors des séries éliminatoires de l’année dernière.

Covington est la meilleure aile 3-D. Il leur donne plus de taille (6 pieds 7 pouces et 209 livres) pour aider Tucker à descendre ainsi qu’un autre tireur à 3 points constant. Le coût pour le jouer est son incapacité à créer son propre coup et qu’il a moins de rapidité sur le périmètre.

Houston a également ajouté deux agents libres sur le marché du rachat — Jeff Green et DeMarre Carroll — mais ils pourraient avoir du mal à casser la rotation notoirement courte de D’Antoni. Green est un tireur à 3 points incohérent dont la meilleure chance de voir le sol est de sauvegarder Tucker en tant que petit ballon 5, tandis que Carroll est un déclinant de 33 ans qui a du mal à trouver du temps de jeu sur les Spurs.

Mais aucun des joueurs parmi lesquels D’Antoni choisit ne changera la trajectoire de l’équipe. Houston a misé sur deux stars non conventionnelles et un style de jeu encore plus non conventionnel. Tout ce que les autres gars peuvent faire est de s’écarter et d’espérer pour le mieux.

Dallas Mavericks

Serrures: Luka Doncic et Kristaps Porzingis

Autres options: Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Delon Wright, Seth Curry, Jalen Brunson, Maxi Kleber et Willie Cauley-Stein

Les Mavericks ont une fiche de 6-6 depuis que Dwight Powell a déchiré son Achille fin janvier. Powell a joué un rôle plus important que ne le laissait supposer sa modeste réputation. C’était un homme d’élite et un défenseur polyvalent qui pouvait jouer avec n’importe qui.

Il a également facilité la vie des autres grands hommes de l’équipe. Powell avait une note nette de plus-11,9 en 498 minutes avec Porzingis et de plus-12,1 en 320 minutes avec Kleber. Ce nombre tombe à plus-3,8 en 436 minutes avec Porzingis et Kleber ensemble. L’offensive des Mavs est construite autour de Pick-and-Rolls Doncic, et aucun des deux n’est aussi efficace dans le jeu à deux que Powell.

Dallas a échangé Cauley-Stein pour remplacer Powell, mais il n’a pas encore gagné la confiance de l’entraîneur Rick Carlisle, avec une moyenne de 12,3 minutes en neuf matchs. Une fois les séries éliminatoires arrivées, Carlisle devra soit jouer Cauley-Stein plus ou réduire à des alignements plus petits.

Les Mavs ont une note nette de plus-5,4 en 182 minutes avec Porzingis comme le seul grand sur le sol. Ce rôle lui donne plus de place pour rouler dans le panier, tout en donnant à Doncic plus d’espace pour attaquer s’il sort sur la ligne des 3 points.

Mais cela laisse toujours la question de savoir comment ils remplissent le reste de leur gamme. Ils n’ont pas beaucoup d’ailes bidirectionnelles sur leur liste. Wright et Finney-Smith sont leurs meilleurs défenseurs, mais Wright tire rarement des 3 et Finney-Smith n’est pas une menace avec le ballon dans ses mains.

La seule aile des Mavericks qui peut exceller aux deux extrémités du sol est Hardaway, qui a la meilleure note nette (plus-9,0 en 1 424 minutes) de tous les joueurs dans leur rotation. Le joueur juste derrière lui? Powell.

Oklahoma City Thunder

Serrures: Chris Paul, Dennis Schröder, Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari

Autres options: Steven Adams et Nerlens Noel

Les Thunder dépendent autant d’une équipe que n’importe quelle équipe en séries éliminatoires. Leurs regards à trois points avec Paul, Schröder et SGA ont dominé. Retirez-en un et l’équipe devient soudainement assez moyenne:

Gardes de Thunder Point

Combinaisons



Minutes



Évaluation nette













Combinaisons



Minutes



Évaluation nette















Paul + Schroder + SGA



368



plus-29,4











Paul + Schroder + pas de SGA



475



plus-4,6











Schroder + SGA + no Paul



666



moins-1,1











Paul + SGA + pas de Schroder



859



moins-3,3

Aucune des jeunes ailes de l’équipe n’a montré la capacité d’intervenir et de se maintenir dans ces alignements. Et le Thunder n’a personne d’autre que Gallinari qu’ils peuvent utiliser comme tronçon 4, non plus.

La seule flexibilité dont dispose l’entraîneur d’Oklahoma City, Billy Donovan, est de savoir s’il faut jouer Adams ou Noel au centre. Adams est une présence intérieure plus robuste tandis que Noel est un défenseur plus polyvalent avec la capacité de s’étendre sur le périmètre. Les deux ont bien fonctionné cette année. Les quatre autres joueurs clés du Thunder ont une note nette de plus-29,3 en 154 minutes avec Adams et de plus-23,2 en 74 minutes avec Noel.

Comme vous vous en doutez d’une équipe quart-arrière d’un Chris Paul de 34 ans, le Thunder joue à l’un des rythmes les plus lents (23e) de la ligue. Ils devront peut-être ralentir encore les choses en séries éliminatoires et limiter le nombre de possessions afin de ne pas révéler leur manque de profondeur.