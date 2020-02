LeBron et Antetokounmpo choisissent leurs équipes pour le NBA All Star

LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont choisi les joueurs qui l’accompagneront dans son équipe lors de la NBA All Star. Dans un projet en tant que projet, les stars respectives des Lakers et des Bucks ont choisi leurs vassaux en soulignant que les deux ont opté pour leurs coéquipiers plutôt que pour d’autres superstars de la Ligue.

Ainsi les choses, LeBron James a choisi de choisir le premier parmi la liste des huit titres disponibles pour son partenaire dans les LakersAnthony Davis Antetokounmpo a fait de même lorsque les suppléants ont été distribués et est immédiatement allé choisir son partenaire Khris Middleton.

L’équipe LeBron James était composée des membres susmentionnés Anthony Davis, Luka Doncic, Kawhi Leonard et James Harden comme titres. Les remplaçants seraient Damian Lillard, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Westbrool et Domantas Sabonis.

Pour sa part, Antetokounmpo a choisi Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young comme titres, tandis que comme suppléants, il a choisi Khris Middleton, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram et Donovan Mitchell.

Le NBA All-Star se tiendra dimanche 16 février prochain au United Center de Chicago. Vendredi et samedi, les épreuves précédant le match des stars débuteront par les compétitions entre potes, les triples, les compétences et le match entre les stars émergentes.