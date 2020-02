LeBron et Zion incarnent le passé, le présent et l’avenir de la NBA

C’est amusant. Les Lakers affronteront les Pélicans mardi soir. Staples Center. Tipoff à l’heure sadique bien-aimée de 22h de la NBA ET. À dix heures, le créneau horaire de LeBron James devra répondre si l’Ange de la Justice revient un jour sur terre. Pourquoi leur as-tu fait ça, King? demandera l’ange, tenant en l’air un cimeterre enflammé. Pourquoi avez-vous dû déménager en Californie?

J’étais fier, dira LeBron. Et je m’en fichais de leurs matinées de travail, dans mon arrogance.

Encore. Ce jeu vaut la peine de rester debout. Appeler LeBron contre Zion Williamson une bataille de NBA Past contre NBA Future lui donne un cadre narratif bien rangé, bien que compte tenu de l’état de conquête des Lakers cette saison, il est probablement plus exact de dire NBA Past, Present et Short-Term Futur contre NBA à moyen et long terme, ce qui signifie, espérons-le, comme la prochaine décennie ou si nous avons de la chance. Quelle que soit la manière dont vous la représentez, c’est une confrontation avec des implications sur Zeitgeist. Au moins pour cette semaine. Il y a une légère odeur de régicide dans l’air. Vous devez vous connecter juste pour voir ce qui se passera lorsque ces joueurs essaieront de s’impressionner.

Les Lakers et les Pélicans sont enfermés dans une sorte de rivalité mystérieuse depuis quelques années maintenant, à partir du moment précis où les Lakers ont commencé à poursuivre Anthony Davis. (Après une panne très médiatisée lors des premières discussions, les équipes ont finalement achevé leur méga-échange l’année dernière.) «Rivalité» n’est peut-être pas le bon mot. Je ne suis pas sûr que nous ayons un terme pour la relation chargée qui existe entre deux équipes de chaque côté d’un métier majeur. The Thunder and the Rockets: Que sont-ils l’un pour l’autre? “Rivals” n’est pas tout à fait ça; c’est plus qu’il y a une intimité épineuse entre deux escouades qui ont mélangé leurs récits et échangé des pièces importantes de la liste.

Un faisceau de tracteur mineur a connecté la Nouvelle-Orléans et Los Angeles – celui qui ne fait que s’intensifier alors que nous avons vu les joueurs que nous associons aux Lakers (Brandon Ingram, Lonzo Ball) commencer de nouveaux chapitres à la Nouvelle-Orléans, et que nous avons regardé Davis, le La plus grande star des pélicans, florissante sur le plan volcanique à Los Angeles. Cela dit, Lakers-Pelicans n’est pas Lakers-Clippers. D’une part, le fossé entre les équipes est encore trop large. (Les Pélicans soufflent après la huitième place des séries éliminatoires dans l’Ouest; les Lakers ont le deuxième meilleur record de basket-ball.) Mais il y a une histoire partagée, une conscience de fond qui soulève les enjeux de chaque interaction entre ces équipes dans un petit mais manière significative. Nous avons un drame de haut niveau – Zion contre LeBron, Anthony Davis contre son ancienne équipe, l’ancien sauveur des Pélicans contre leur actuel – mais nous avons aussi un drame de niveau intermédiaire et bas. Je suppose que Lonzo Ball: Homecoming sera la base d’une web série de 12 épisodes qui fera fondre les charts Facebook Live en Transnistrie.

Donc, cela semblait particulièrement approprié l’année dernière lorsque les Pélicans ont remporté la loterie Zion et ont sélectionné l’ancienne star Duke avec le non. 1 choix. Leur saison allait toujours être définie contrairement à celle des Lakers; ils vivaient dans le sillage laissé par la volonté réorganisatrice de la ligue de LeBron. Maintenant, ils mettraient également en vedette le joueur que beaucoup considéraient comme la star de la génération pour la génération post-LeBron. Une bande de parias en lambeaux, en marge d’une puissance dominante, acquérant soudain un héritier transformateur: jetez C-3PO et vous avez un très bon film Star Wars.

Ce qui rend le contraste LeBron-Zion si irrésistible n’est pas vraiment le récit du cadre, cependant. Ce sont les joueurs eux-mêmes. Ils ont tellement en commun: l’intelligence; athlétisme révolutionnaire; une étrange qualité de perception sans précédent, ce sentiment que vous n’avez jamais vu une force comme celle-ci au travail sur un terrain de basket-ball, mais l’expérience de les regarder est fascinante. Je suis désolé d’avoir à écrire quelque chose qui sonne aussi abstrus alors que ce que je veux vraiment dire est de l’ordre des «dunks cool sont cool», mais Zion et LeBron semblent représenter deux façons diamétralement opposées de se rapporter au basket-ball. Il y a beaucoup de façons de penser à cela, mais commençons par parler du type d’hyperbole que chaque joueur a tendance à générer.

Douze matchs dans sa jeune carrière NBA, il est clair que quoi qu’il puisse devenir, Zion est le plus grand générateur pur d’hyperbole d’écrivain dans les sports professionnels contemporains. Je dis qu’en tant que personne qui (a) écrit sur le sport depuis l’aube de l’ère du blog, et qui a donc vécu les guerres Hyperbole de l’intérieur de la zone d’éclaboussure, et (b) a publié une fois un article sur Roger Federer qui comparait sa carrière à l’intrigue d’un roman de science-fiction expérimental dans lequel un sous-marin plonge si loin qu’il transcende la réalité elle-même. Il n’y a tout simplement pas de solution. Quelque chose à regarder Zion donne vraiment, vraiment envie de le décrire dans un langage caricaturalement évocateur, absurde et poétique. Dans l’histoire de la NBA, il n’y a jamais eu de joueur plus susceptible d’être appelé le bel enfant d’une ballerine de rhinocéros et d’un canon à ions. Lorsque Zion déchire la semelle de sa chaussure, les vénérables organes du journalisme sportif comme Sports Illustrated tweetent que sa chaussure “LITERALLY EXPLODED”, en toutes lettres.

Comparé aux termes maniaques du héros populaire dans lesquels Sion a tendance à être décrit, le langage que nous utilisons pour LeBron a tendance à évoquer quelque chose de plus comme un souverain du XVIIIe siècle, ou peut-être un général romain. Il fait plus froid en température, plus préoccupé par la comparaison historique et l’évaluation de l’influence à grande échelle que par l’impact ressenti de le regarder en ce moment. Un dunk incroyable de LeBron sera rarement décrit comme une rose qui fleurit à l’intérieur d’un cyclone de lasers; il sera plutôt décrit comme «un incroyable dunk de LeBron». Il a produit de nombreux moments incroyables. Ils courent avec les titres et les disques et les MVP dans un héritage si énorme qu’il semble presque trop grand pour appartenir à une vraie personne. «Sans doute le meilleur de tous les temps» est une chose plus impressionnante qu’un débutant qui vient d’accumuler un bloc cool, mais continuez assez longtemps et cela peut aussi commencer à ressembler à une routine. Genre d’entreprise. Quand la chaussure de Zion casse, c’est une ballade folk; si LeBron se cassait, nous craignons que Nike ne tombe en panne.

Et tout cela est parfaitement logique. LeBron a joué dans 1 251 matchs. C’est plus de 100 fois plus que Zion. Il a remporté presque autant de MVP NBA (quatre) que Zion a fait NBA 3 points (cinq). Les deux joueurs sont aux extrémités opposées de leur carrière; bien sûr, nous avons tendance à décrire LeBron comme un phénomène d’héritage historique et Zion comme un phénomène du présent. Mais le contraste est particulièrement vif, je pense, car il semble également capturer quelque chose sur la façon dont chaque star aborde le basket-ball et sur la façon dont notre approche du jeu a changé au cours de la dernière décennie.

Après tout, LeBron a parlé de l’héritage, pensant à lui-même en termes historiques et se décrivant comme une figure historique depuis l’âge de Sion. Cette tendance n’a pas commencé quand il a eu 30 ans. Beaucoup de ses premières interviews montrent un enfant obsédé par l’arc historique de la ligue et sa place dans celui-ci, une star florissante qui s’est vue dès le début destinée à une place sur le mont du basket-ball Rushmore. C’est un penseur du panthéon, qui, à ce stade de sa carrière, semble apprécier son rôle d’homme d’État plus âgé conférant sa bénédiction aux jeunes joueurs. Dimanche soir, par exemple, il a publié un article sur Instagram faisant l’éloge de Jayson Tatum comme un «PROBLÈME ABSOLU» dimanche soir; les déclarations de ce genre de LeBron semblent toujours être des déclarations quasi officielles en même temps qu’il semble vraiment aimer les faire.

Zion, en revanche, apparaît comme quelqu’un qui aime sortir et jouer au basket-ball sans nécessairement voir chaque seconde de flux sur le court comme un fait historique. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas au courant de l’histoire – comme l’un des trois non. 1 choix de repêchage en 30 ans pour marquer 200 points lors de ses 10 premiers matchs, il entend déjà son propre nom attaché. (Les deux autres sont Allen Iverson et Shaquille O’Neal.) Mais il ne semble pas avoir le même sens du jeu à haute pression qu’une archive dévorante que LeBron avait à son âge. Ce sens est l’une des choses qui ont toujours rendu LeBron si impressionnant; son absence est l’une des choses qui rendent le suivi de Sion tellement amusant.

Et cela a également du sens. La carrière de LeBron a coïncidé avec l’apogée d’une tendance post-Michael Jordan à représenter la ligue en termes de classement macro-narratif et de tous les temps et la lutte parmi les joueurs d’élite pour produire le curriculum vitae le plus cohérent et sans tache. Zion est arrivée à un moment où notre expérience du basket-ball revient vers le gâchis amusant d’un moment présent: le point culminant, le GIF, le deuxième des frissons partageables. De manière assez naturelle et non forcée, les deux acteurs semblent donc incarner les tendances dominantes d’une époque en transition. Cela peut légèrement obscurcir le fait que LeBron produit toujours des reflets tout à fait monstrueux. De plus, le fait que Zion travaille pour être – et à bien des égards déjà – un joueur de jeu complet exceptionnel, pas seulement une machine GIF révolutionnaire. Mais cela rend également le contraste entre eux particulièrement significatif, car il l’est réellement.

Donc, plutôt que NBA Past vs. Future, ou quoi que ce soit d’autre que j’ai dit au début, la confrontation de ce soir pourrait être quelque chose de plus proche de Immersion totale dans NBA Present contre Totalisation Conception de l’histoire de la NBA en dehors du temps et de l’espace. De toute façon, ça va être génial. À l’heure actuelle contre toujours – une bataille de temporalités si convaincantes, même les insomniaques de la côte Est comme moi pourraient oublier de regarder l’horloge.

