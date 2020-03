LeBron James a encore une fois passé un de ces week-ends incroyables

LeBron James a eu un de ces week-ends.

Un de ces week-ends où il a rappelé à un groupe de jeunes stars que le “vieil homme” est toujours bien le visage de la ligue.

Un de ces week-ends où il a enfermé beaucoup de haineux qui sont toujours prêts à déchirer le roi.

Un de ces week-ends où il aurait dû enfermer un autre prix MVP, même s’il ne le gagnera probablement pas.

Ce qui lui va bien, car les récompenses MVP ne devraient rien signifier pour LeBron à ce stade de sa carrière. Il est meilleur que ça.

LeBron a commencé son week-end par 38-8-8 lors d’une victoire à domicile contre Giannis Antetokounmpo et les Bucks, qui détiennent le meilleur record de la NBA.

Ensuite, King James a terminé le week-end en remportant 28-9-7 dans une grande victoire sur les Clippers tout en écoutant MVP! chante tard dans ce qui était techniquement un match à l’extérieur pour les Lakers.

Tout le week-end était vintage LeBron.

Alors pourquoi est-il meilleur que les MVP? Vous vous souvenez quand Michael Jordan a joué et aurait dû gagner le MVP chaque année où il a joué? LeBron a atteint ce statut il y a quelque temps et l’a rappelé à tout le monde le week-end.

Laissez la ligue distribuer du matériel à d’autres gars, car tout le monde sait que dans le plus grand des jeux, il n’y a qu’un seul MVP vraiment redouté par tout le monde, et c’est LeBron James.

Dans ces deux victoires, LeBron a semblé prendre les choses d’un cran dans toutes les facettes de son jeu. Chaque match semblait signifier plus que des matchs normaux de la saison régulière, ce que vous avez pu voir dans la dernière minute dimanche, quand il est devenu fou après avoir frappé un lay-up et se faire fouler, ce qui a scellé la victoire.

Giannis est en bonne voie pour remporter un deuxième prix MVP consécutif, ce qui est également très bien. C’est un joueur génial qui a un sacré avenir devant lui.

Kawhi Leonard et les Clippers sont le choix sexy pour gagner l’Occident, ce qui est également très bien.

Mais LeBron est LeBron. Il est à un niveau auquel personne d’autre dans le jeu n’est actuellement. Il est le visage de la NBA depuis qu’il a quitté le lycée il y a environ 900 ans et il continue d’être capable de livrer dans des moments immenses comme s’il n’avait pas joué 9 milliards de matchs dans sa carrière.

Des week-ends comme ceux-ci par LeBron pourraient être considérés comme acquis par certaines personnes, ce qui est dommage pour eux. Mais quand tout sera dit et fait et que LeBron s’éloignera du jeu, nous nous souviendrons de moments comme ceux-ci où il a montré à tout le monde à quel point il était bon en tant que joueur de basket-ball après toutes ces années.

LeBron a eu un de ces week-ends.

Et c’était amusant à regarder.

Les plus grands gagnants du week-end: Joe Rogan, Daniel Cormier et Jon Anik.

Alors que l’événement principal de l’UFC 249 était nul, l’événement co-principal entre Joanna Jedrzejczyk et la championne des poids paille Weili Zhang était incroyable. Tu sais quoi d’autre était incroyable? La réaction de Rogan, Cormier et Anik à un KO puissant lors d’un combat précédent sur la carte principale. Ces gars-là ont vraiment adoré, et à juste titre parce que c’était un KO génial.

Coups rapides: les longues allées de Lonzo à Zion… Le nouveau logo des Rams a fui?… La déclaration précise de Tom Brady… Et bien plus!

– Lonzo Ball a lancé dimanche deux ruelles ridicules à Zion Williamson.

– Un nouveau logo possible pour les Rams aurait pu fuir dimanche et les fans sur Twitter se sont amusés à le rôtir.

– Tom Brady a fait une déclaration très précise sur son agence libre.

– Les fans des Mets se sont amusés à frapper une poubelle avant que Alex Bregman de Houston ne frappe.

– Tyrrell Hatton a connu une crise épique avant d’obtenir sa première victoire sur le PGA Tour dimanche. Quelle épopée? Il a renversé un étang!

– Ce serpent de bière au match XFL de dimanche à Washington D.C. était monstrueux.

