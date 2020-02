LeBron James a montré à Zion Williamson à quoi ressemble le trône

LeBron James est le meilleur athlète de sa génération. Zion Williamson espère qu’un jour on pourra en dire autant de lui. À bien des égards, Williamson se sent comme la plus grande sensation de recrue à entrer dans la NBA depuis que James a frappé le repêchage de 2003. Leur première rencontre allait toujours se sentir spéciale.

Jeudi soir, Williamson, âgé de 19 ans, a finalement affronté James, âgé de 35 ans, au Staples Center. J’espère qu’il prenait des notes dans sa tête. Bien que Williamson ait eu des éclairs, c’est James qui a volé la vedette, marquant un sommet de 40 points pour mener les Lakers à une victoire décisive de 118-109.

James a pris le contrôle au cours du troisième quart-temps, effectuant un pointage personnel de 11-0 pour ouvrir la seconde moitié. Il était en feu depuis une portée de trois points, tirant 5 sur 11 de loin, et semblait également fort en allant vers le panier. Mettez ceci sur la bobine officielle de LeBron pour la saison n ° 17:

Celui-là aussi:

Williamson était excellent à part entière, terminant avec 29 points sur un tir de 8 sur 18. Il s’agissait du neuvième match consécutif où il a marqué au moins 20 points, mais ce n’est que la deuxième fois de sa carrière qu’il a tiré à moins de 50% sur le terrain. Les Lakers ont bien fait de forcer Zion dans leurs protecteurs de jante dans la peinture, où ils ont pu contester bon nombre de ses regards de près.

Bien sûr, il n’y a parfois rien que vous puissiez faire pour éloigner Williamson du panier:

James a qualifié Williamson de «spécial» après le match. Ce n’est pas difficile de voir pourquoi quand il fait des pièces comme ça:

Son coéquipier Brandon Ingram était encore meilleur que Williamson cette nuit-là. L’ancien choix des Lakers au repêchage a poursuivi sa saison de percée en marquant 34 points sur 12 tirs sur 20 dans la défaite.

Williamson restera cependant l’histoire de la Nouvelle-Orléans. Il joue déjà comme l’un des 25 ou 30 meilleurs joueurs du sport en termes d’impact sur la victoire. Les pélicans ont 13,1 points pour 100 possessions de mieux quand il est au sol. Il a un impact remarquable en ce moment pour toute recrue, sans parler d’un joueur de 19 ans qui n’a disputé que 14 matchs après avoir raté la première moitié de la saison pour se remettre d’une opération au genou.

Alors que Williamson est un spectacle où qu’il aille, il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de mesurer où se trouve LeBron. Mardi, James avait le contrôle total du match à tout moment, séparant les Pélicans en demi-zone et se produisant au-dessus du bord lorsqu’il est sorti en transition. Il n’y a pas de meilleur joueur pour Williamson pour modeler son jeu.

Comme James, Williamson semble avoir une rare intuition sur la façon de jouer au jeu. Imaginez ce qu’il va faire quand il sera en pleine santé et en pleine forme. Ce n’est que le début pour Zion, mais il sait déjà à quoi ressemble le sommet de la montagne.

LeBron vient de le lui montrer.