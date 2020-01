LeBron James aborde la possibilité de jouer pour les Knicks avec son fils

Le fils de basket-ball de LeBron James, Bronny, continue de faire partie des conversations d’après-match de King James cette semaine.

Après la victoire de mercredi contre les Knicks (12-33), la star des Lakers (35-9) a fait l’éloge du Madison Square Garden, l’appelant “la Mecque du basket-ball” et disant que c’était son endroit préféré pour jouer.

Un journaliste de la mêlée autour de la star a vu cela comme une opportunité de demander si LBJ pourrait jouer pour les Knicks si l’équipe avait recruté son fils.

Eh bien, LeBron n’a pas dit non! Mais il est devenu papa.

«Mon fils est en neuvième année, mec. Nous essayons de nous soucier du projet dans lequel il devra se tourner demain, c’est ce qui nous inquiétait en ce moment “, a déclaré James. “C’est ce qui est le plus important: l’école, la maison et être le meilleur grand frère qu’il puisse être.”

Bronny a eu 15 ans en octobre et est un étudiant de première année du secondaire. Ainsi, au plus tôt (en vertu du projet de règles actuel et sans reclassement), l’adolescent serait éligible au projet en 2024.

Le contrat actuel de LeBron avec les lakers expire après la saison 2021-2022, c’est donc techniquement une option qu’il est avec une autre équipe au moment où son fils joue également dans la ligue.

Alors que l’homme de 35 ans a choisi de ne pas répondre directement à la question par oui ou par non, il a eu ceci à dire dans une interview de 20 18 avec sans interruption: «Vous voulez me demander quelle est la plus grande réussite de ma vie… Si je suis sur le même terrain que mon fils en NBA, ce serait le n ° 1 de ma vie en tant que joueur de la NBA. J’y ai pensé parce que mon fils est sur le point d’avoir 14 ans, et il pourrait peut-être arriver un peu plus tôt. “

