LeBron James appelle un fan qui a jeté des ordures sur son fils, Bronny, «irrespectueux»

LeBron James et les lakers ont perdu 139-107 contre les Celtics à Boston lundi, mais LBJ fait la une des journaux en réponse à quelque chose qui s’est passé sur un autre terrain de basket.

Le fils adolescent de James, Bronny, jouait à son propre jeu le jour de la MLK lorsque quelqu’un a jeté quelque chose dans le dos du jeune James alors qu’il entrait le ballon.

“Je veux dire que c’est juste irrespectueux, et c’était un petit enfant, je ne sais pas quel âge avait ce petit enfant”, a déclaré LeBron. «Je ne sais pas s’il a appris cela par lui-même ou s’il l’a appris à la maison ou quoi que ce soit, mais c’est irrespectueux. Je me demande quel âge a cet enfant s’il avait environ l’âge de Bronny ou celui de Bryce. “

James a expliqué qu’il était au match de son fils et qu’il avait vu le fonctionnaire arrêter le match, mais qu’il ne comprenait pas pourquoi cela s’était produit avant d’avoir vu la vidéo après son arrivée au TD Garden pour son propre match.

Le coéquipier de Bronny, Zaire Williams, a déclaré aux journalistes après le HoopHall Classic, qui s’est terminé lundi à Springfield, Massachusetts: «Vous seriez surpris par tout ce que Bronny doit traverser. Ce n’est pas juste, mais il ne le laisse pas du tout le mettre en phase. J’apprends à être plus comme ça de lui et il est plus jeune que moi. “

LeBron a convenu que son fils de 14 ans était équilibré, disant qu’il était plus calme que ses deux parents, ajoutant: «Je suppose qu’il m’a aussi pris ça. J’en ai laissé beaucoup (explétif) partir. (…) Mais cela (explétif) m’a rendu fou quand je l’ai vu. »

Le trajet de 90 minutes dans un véhicule (que USA Today Sports a confirmé comme moyen de transport) à Springfield de Boston est quelque chose que James a dit qu’il n’a pas l’esprit, le qualifiant de «spécial», que lui et son fils ont des jeux aussi proches de les uns les autres si loin de leur domicile californien.

“La seule mauvaise chose à propos d’aujourd’hui, c’est que j’ai pris deux L”, a déclaré LeBron. «Le gang James a pris deux L aujourd’hui. Il y a toujours des jours meilleurs. “

