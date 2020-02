LeBron James arrache Rob Manfred au scandale de la tricherie

Les Astros de Houston et le commissaire de la MLB, Rob Manfred, ont été déchiquetés sous tous les angles à cause du scandale de la tricherie des Astros et de l’absence de conséquences pour la ligue. Nous l’avons entendu de la part de certaines des plus grandes stars du baseball jusqu’à présent – Mike Trout, Cody Bellinger et Aaron Judge inclus.

Vous pouvez maintenant ajouter LeBron James à cette liste comme l’un de ces angles.

Manfred a l’air absolument terrible en ce moment de ne pas avoir suffisamment puni Houston en retirant les Astros de leur titre des World Series 2017 après qu’il a été révélé qu’ils volaient des signes tout au long de cette saison.

James est allé sur Twitter pour exprimer son mécontentement et, hoo boy, est-il entré. Il n’a tiré aucun coup de poing avec celui-ci.

Aie.

Ce n’est peut-être pas le sport de James, mais il est clair qu’il en est bouleversé avec les autres joueurs de la MLB. Je doute que le titre des Astros soit jamais retiré, mais mec, cette chose est en train de devenir incontrôlable.

