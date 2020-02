LeBron James choisit Luka Doncic dans son équipe d’étoiles

LeBron James et Giannis Antetokoumpo, en tant que capitaines de l’All-Star, ils ont choisi les joueurs qui les accompagneront dans le match. Comme dans la cour d’école, ils ont choisi tour à tour parmi les huit sélectionnés comme gros titres. James a choisi Luka Doncic cinquième et jouera avec lui le match des stars.

L’attaquant des Lakers était le premier à commencer et a choisi son partenaire Anthony Davis. ‘Anteto’ a commencé son équipe avec Joel Embiid. LeBron a complété son équipe avec Kawhi Leonard, Luka Doncic et James Harden, dans cet ordre, tandis que le grec a Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young. À la fin et malgré le changement de format, les gros titres sont les cinq de l’Ouest contre les cinq de l’Est.

Dans les substituts, il y aura plus de mélange Entre les conférences L’ordre a été alterné et a commencé à choisir Antetokoumpo qui, comme LeBron, a également choisi un partenaire: Khris Middleton. Les autres étaient Adebayo, Gobert, Butler, Lowry, Ingram et Donovan Mitchell. De son côté, le joueur des Lakers sera accompagné à Chicago par Lillard, Ben Simmons, Jokic, Tatum, Chris Paul, Westbrook et Sabonis. A priori «Team LeBron» est beaucoup plus puissant à la fois dans les titres et sur le banc.

Cet All-Star servira en plus de rendre hommage à Kobe Bryant, pour collaborer avec causes bénéfiques. En même temps que les joueurs, il était également connu pour quelle organisation chaque équipe jouera. Les gagnants de chaque trimestre attribueront 100 000 $ à l’entité choisie. Les trois premiers trimestres seront de la durée habituelle, douze minutes, mais le dernier se terminera quand une équipe s’additionnera 24 points de plus que celui qui gagne à la fin du troisième trimestre. Autrement dit, si le dernier quart-temps commence avec 110-105, le premier à atteindre 134 points gagnera le match. Encore un geste de toute la NBA pour honorer Kobe, qui a pris le numéro 24 pendant dix saisons.