LeBron James donne son avis sur les éliminatoires de la NBA

LeBron James a récemment donné son avis sur les éliminatoires de la NBA. La star des Los Angeles Lakers estime que les séries éliminatoires ne peuvent pas simplement commencer lorsque l’action NBA reprend. Il pense qu’il doit y avoir une période d’échauffement.

Apparaissant sur le podcast Road Trippin de cette semaine, il a essentiellement dit cela.

“Une chose que vous ne pouvez pas faire, c’est aller directement aux séries éliminatoires”, a-t-il déclaré. “Parce que cela discrédite les 60 matchs et plus que les gars se sont battus pour ce poste.”

James pense qu’il doit y avoir au moins quelques sorties en saison régulière avant le début des séries éliminatoires.

“Lorsque vous avez construit six mois de conditionnement et de préparation, puis [it’s gone], le récit que je n’aime pas [is]«Eh bien, maintenant les gars se reposent tellement.» Ou, comme «LeBron, il a 35 ans, il a tellement de minutes sur son corps, maintenant il se repose tellement», a déclaré James.

“C’est en fait le contraire pour moi parce que mon corps, quand nous avons arrêté de jouer, me demandait,” Qu’est-ce que tu fous? “

“Mon corps était comme,” Hé mec, qu’est-ce qui se passe? C’est le 13 mars, vous vous préparez pour les séries éliminatoires, pourquoi arrêtez-vous en ce moment? “Et j’étais sur le point de tourner le coin, comme, j’avais l’impression d’arrondir le troisième but, de me préparer pour les séries éliminatoires. Donc, le reste, je pense que c’est un peu [overblown]. Surtout quand vous êtes en plein essor. “

Avant l’interruption liée au coronavirus de la NBA, les Lakers étaient l’un des favoris pour remporter le titre NBA. Il sera intéressant de voir si cela reste vrai lorsque l’action reprendra.

