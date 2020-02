LeBron James entre dans le vide laissé par la perte de Kobe Bryant

Vendredi, Kobe Bryant a repris le terrain du Staples Center. Les 13 joueurs actifs pour les Lakers ne portaient pas. 8 ou non. 24 maillots jusqu’à la décharge. Chaque membre de la formation de départ a été présenté de la même manière: “Numéro 24, 6-6, 20e saison, de Lower Merion High School … Kobe Bryant.”

LeBron James a poussé l’hommage un peu plus loin, consacrant son esthétique dans le jeu à Bryant: un maillot baggy, un bandeau anti-transpiration sur son coude, même une manche de doigt. “Juste montrer l’appréciation et l’amour qu’il nous a donné avant qu’il ne nous connaisse”, a déclaré James.

Le vide laissé par Bryant dans l’organisation des Lakers et ses fans est illimité. C’était clair vendredi, lorsque les Lakers sont retournés au travail pour la première fois depuis Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère. Le Staples Center était étrangement silencieux pendant les échauffements d’avant-match, les préposés à l’aréna et les joueurs portant du chagrin sur le visage et sur la poitrine. Habituellement resplendissant, Rob Pelinka – l’agent, l’ami et le parrain de Kobe pour sa fille décédée – avait l’air usé et chaotique. Le visage d’Anthony Davis était encore rouge alors qu’il se frayait un chemin à travers les introductions d’avant-match.

«C’était très émouvant», a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, après la défaite de 127-119 contre les Portland Trail Blazers. “Nos gars ont été déchirés en entrant dans la balle de saut.”

Mais dans le vide entra LeBron. Après avoir rendu hommage à Bryant lors de la cérémonie d’avant-match, James se tenait au centre du terrain entre deux couronnes commémoratives portant le numéro de Bryant. 8 et non. 24, jeta de côté son discours préparé et s’adressa aux masses «directement du cœur».

“La première chose qui me vient à l’esprit, l’homme, c’est la famille”, a déclaré James. “En regardant autour de cette arène, nous sommes tous en deuil. Nous sommes tous blessés, nous avons tous le cœur brisé. Mais quand vous traversez des choses comme ça, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous appuyer sur les épaules de votre famille. … J’ai entendu parler de Laker Nation avant mon arrivée l’année dernière, de la taille d’une famille. Et c’est absolument ce que j’ai vu cette semaine. Non seulement des joueurs, non seulement du personnel d’entraîneurs, non seulement de l’organisation, mais de tout le monde. Tous ceux qui sont ici, c’est vraiment, vraiment, vraiment une famille. »

Le message qu’il a transmis fait écho à celui que Bryant lui a donné lors de leur première conversation en tant que Lakers. Peu de temps après que James a annoncé sa décision de signer avec les Lakers le 1er juillet 2018, Bryant, jamais du genre à se faire des amis pendant ses jours de jeu, l’a contacté. “Bienvenue à L.A.”, se souvient Bryant en disant à James près de deux mois plus tard. “Maintenant tu fais partie de la famille.”

Tous les fans des Lakers n’étaient pas aussi accueillants. Des peintures murales de James ont poussé autour de Los Angeles après sa signature – dont une avec James regardant les luminaires des Lakers, Bryant parmi eux. Mais les peintures ont été dégradées presque aussi rapidement qu’elles sont apparues. Les fans de Kobe sont devenus une sous-section au sein du fandom des Lakers, en particulier lors des dernières saisons de Bryant, lorsque le succès de l’équipe a pris un siège arrière pour une véritable expulsion de la légende. Et les fans de Kobe n’ouvraient pas exactement les bras à l’un des rivaux de longue date de Bryant pour la suprématie de la NBA. “Les fans inconditionnels de Kobe, les anciens, détestent toujours LeBron”, a déclaré un fan à The Ringer’s Paolo Uggetti à l’été 2018. “Si [LeBron] veut être le roi de L.A., il doit gagner en premier “, a déclaré un autre. C’est une évaluation difficile pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, à deux ans de son troisième championnat, mais à la hauteur de leur idole.

“Si vous êtes un de mes fans, vous êtes un fan de la victoire”, a déclaré Bryant en réponse à la réaction initiale de James. “Vous êtes fan des Lakers. Je saigne du violet et de l’or. C’est donc au-dessus de toute autre chose. Je suis fan de Laker depuis que je suis à la hauteur – ça ne changera jamais. C’est gagner des championnats. Ils vont faire la queue. “

James n’est pas allé si loin, mais après une première saison tumultueuse à Los Angeles, LeBron joue à nouveau au basket inspiré, et les Lakers sont de retour au sommet. À son tour, le doute persistant s’est dissipé. Samedi dernier, Bryant a pratiquement béni James – non seulement en tant que Laker, mais en tant que digne successeur. Après que James ait dépassé Bryant sur la liste de tous les temps, dans la ville natale de Bryant à Philadelphie, avec “Mamba 4 Life” écrit sur ses chaussures, Kobe a tweeté ses félicitations. Le message était bref mais intime: «Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère. »Bryant aurait également appelé James plus tard dans la soirée; c’était probablement son dernier contact avec le monde de la NBA avant la tragédie qui a coûté la vie à Bryant.

Même le fan le plus cynique de Kobe serait touché par le kismet. Ce fut, presque littéralement, un passage de flambeau.

“C’est surréaliste”, a déclaré James aux journalistes après le match des Sixers. “Cela n’a pas de sens, mais l’univers met juste des choses dans votre vie.”

Vendredi, James a déclaré que la meilleure façon de poursuivre l’héritage de Bryant était de jouer. Mais il comprend également que cela signifie non seulement jouer, mais jouer pour gagner.

«Du temps où j’étais au lycée, à le regarder de loin, à être dans cette ligue à 18 ans en le regardant de près. Toutes les batailles que nous avons eues tout au long de ma carrière, la seule chose que nous avons toujours partagée était cette détermination à vouloir simplement gagner », a déclaré James. “Et je veux juste être génial.”

Ce désir était là vendredi, tout simplement pas l’exécution. Les Lakers se sont ralliés au quatrième, obtenant un coup de pouce à un moment donné, a déclaré Vogel, par des chants de «KO-BE». Mais Damian Lillard, au milieu de l’une des meilleures courses de sa carrière, s’est avéré insurmontable; les Blazers All-Star ont terminé avec 48 points, 10 passes décisives et neuf rebonds, portant à 48 sa moyenne de buts sur les cinq derniers matchs.

“Nous voulions tous gagner ce match vraiment mal”, a déclaré Vogel.

Mais la nuit était plus que cela. Vogel a joué tout le monde sur la liste avant la mi-temps, un symbole pour le lien qu’ils ont construit au cours de la semaine dernière. James a terminé la soirée en racontant une histoire: Plus tôt cette semaine, il a dit à sa femme que Bryant était plus heureux dans les trois ans après sa retraite qu’il ne l’était en remportant récompense après récompense pendant ses 20 ans dans la NBA.

“Quand nous jouons à ce jeu de basket-ball, nous y donnons tellement”, a poursuivi James. «C’est ma 17e année, donc je sais. Vous y donnez tellement que, malheureusement, votre famille vient parfois au bord du chemin. Parce que quand vous voulez être bon dans quelque chose, quand vous voulez être le meilleur dans quelque chose, et que vous devenez tellement motivé que vous ne laisserez rien vous empêcher. Pas même ta propre famille. Et nous sommes constamment comparés à la grandeur, ce qui nous rend encore plus motivés et encore plus à l’ombre de ma propre famille. »

Mais quand la journée est finie, James a dit: «aime la merde de ta famille. … Et ne vous sentez pas mal à ce sujet. “

“Parce que je ne me sentais pas mal à Boston, quand je suis allé voir mon fils à deux heures de là à Springfield et nous avons eu un match ce soir-là, et nous nous sommes fait botter le cul”, a déclaré James, faisant référence à une perte de 32 points à les Celtics la semaine dernière. “Je ne me sentais pas mal du tout.

“Alors … ouais,” conclut-il. «Cela a pris une tournure. Mais au nom de Kobe, pourquoi pas? »