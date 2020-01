LeBron James publie un hommage émotionnel à Kobe Bryant

LeBron James a partagé un hommage émotionnel à son ami et frère, Kobe Bryant, lundi, un jour après la mort de la légende des Los Angeles Lakers dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes et laissé les fans de sport du monde entier stupéfaits et le cœur brisé.

James avait dépassé Kobe sur la liste des pointeurs de tous les temps samedi soir et a déclaré dans son message qu’il avait entendu la voix de Kobe dimanche matin avant que les Lakers ne quittent Philadelphie pour rentrer chez eux.

James s’est rendu sur Instagram pour partager ses réflexions sur la perte de son ami et des photos des bons moments que les deux légendes ont partagés au fil des ans:

Je ne suis pas prêt mais c’est parti. Mec je suis assis ici essayant d’écrire quelque chose pour ce post mais chaque fois que j’essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, nièce Gigi et à l’amitié / lien / fraternité que nous avions! J’ai littéralement entendu votre voix dimanche matin avant de quitter Philly pour retourner à LA. Je ne pensais pas un seul instant en un million d’années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. WTF !! J’ai le cœur brisé et dévasté mon frère !! Mec je t’aime grand frère. Mon cœur va à Vanessa et aux enfants. Je vous promets que je continuerai votre héritage homme! Vous êtes si important pour nous tous ici, en particulier #LakerNation, et c’est ma responsabilité de mettre cette merde sur mon dos et de continuer !! S’il vous plaît, donnez-moi la force du ciel et veillez sur moi! Je nous ai ici! Il y a tellement plus que je veux dire, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je ne peux pas le traverser! Jusqu’à ce que nous retrouvions mon frère !! # Mamba4Life # Gigi4Life

Voici le post:

RIP, Kobe.

.