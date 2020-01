LeBron James, sur les traces de Kobe Bryant en basket NBA

23 janvier 2020, 9 h 27 New York, États-Unis, 23 janvier (Prensa Latina) LeBron James chaque jour se rapproche de la troisième place parmi les meilleurs buteurs historiques de la National Basketball Association (NBA) et est aujourd’hui Seulement 44 unités accèdent au podium.

L’Américain James a 33 mille 599 points dans sa carrière et a tiré sur son compatriote Kobe Bryant, troisième sur la liste et juste la grande idole de l’équipe actuelle de “The King”, les Los Angeles Lakers. L’attaquant, longtemps considéré comme le joueur le plus complet du sport aujourd’hui, a atteint ce niveau après avoir calculé 21 points lors de la victoire 100-92 des Lakers mercredi contre les Knicks de New York, dans un match organisé dans cette ville.

Anthony Davis, l’écuyer fidèle de James, a réussi 28 rayures pour mener l’attaque des vainqueurs, tandis que la réserve Kentavious Caldwell-Pope a atteint 13 unités, malgré son départ du banc.

Pour les Knicks locaux, Marcus Morris a obtenu 20 points en tant que meilleur buteur de son équipe, Damyean Dotson a contribué 17 t et Julius Randle a obtenu 16 pour l’équipe perdante.

De plus, Russell Westbrook a contribué un double-double de 28 buts et 16 rebonds lors de la victoire des Houston Rockets sur les Denver Nuggets (121-105), tandis que Donovan Mitchell a obtenu 23 pour l’Utah Jazz, qu’ils ont dépassé de 129-96 aux Golden State Warriors.

-Résultats:

-Mercredi 22 janvier

Detroit Pistons 127 Sacramento Kings 106.

Orlando Magic 114 Oklahoma City Thunder 120.

Miami Heat 134 Washington Wizards TP 119

Atlanta Hawks 102 Los Angeles Clippers 95.

New York Knicks 92 Los Angeles Lakers 100.

Toronto Raptors 107 Philadelphia Sixers 95.

Boston Celtics 119 Memphis Grizzlies 95.

Chicago Bulls 117 Minnesota Timberwolves 110.

Houston Rockets 121 Denver Nuggets 105.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 117 San Antonio Spurs 121.

Phoenix Suns 87 Indiana Pacers 112.

Golden State Warriors 96 Utah Jazz 129.

mem / jdg

