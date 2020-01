LeBron se souvient de Kobe avec un tatouage impressionnant: “Mamba 4 Life”

Hommages et souvenirs des joueurs de la NBA à Kobe Bryant Ils continuent de se reproduire au fil des jours. Un de ses meilleurs amis de la ligue, LeBron James, Il voulait aller plus loin et a montré son admiration pour Kobe, récemment décédé dans un accident d’hélicoptère, avec un nouveau tatouage sur son corps en l’honneur du Black Mamba.

LeBron arborait son nouveau tatouage pour la première fois devant le public dans l’un des derniers entraînements des Lakers de Los Angeles, en préparation du match de phase régulière qui les mesurera aux Portland Trail Blazers. Même avec le plastique protecteur de son nouveau dessin sur la jambe, James a démontré la nouvelle acquisition de sa peau en souvenir à son ami Kobe.

Grâce à son compte Instagram, en particulier dans une histoire, LeBron allait confirmer la présence du tatouage au moment où il a été fait. Les détails spéciaux du dessin incluent le numéro 24, le deuxième que Kobe a dirigé tout au long de sa carrière prolifique, et un serpent avec les mots «Mamba 4 Life« L’artiste Vanessa Aurelia a été en charge de l’élaboration du dernier tatouage de LeBron et sûrement l’un des plus spéciaux parmi ceux qu’elle porte.

James n’aurait pas été le seul à se faire tatouer en l’honneur de Kobe Bryant et c’est que, selon le portail TMZ – le même qui a révélé la mort de ‘24’– Anthony Davis a également décidé de tatouer un souvenir de Kobe, très similaire à celle de son partenaire dans les Lakers, en l’honneur de l’étoile décédée.