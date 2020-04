L’écart entre Tua et Justin Herbert est «astronomique»

L’ancienne star de l’Alabama, Tua Tagovailoa, et Justin Herbert, de l’Oregon, devraient être les deux prochains quarts hors du tableau lors du repêchage de la NFL 2020 après que Joe Burrow ait été sélectionné premier au classement général, mais l’histoire des blessures de Tagovailoa en a fait un joker au premier tour.

La pandémie de coronavirus a forcé Tagovailoa à rester à la maison, et l’interdiction de la NFL de visiter les joueurs signifiait qu’aucune équipe de la NFL n’était en mesure d’effectuer un examen médical à jour avant le projet. Tagovailoa devait être un troisième choix global, mais en raison de l’incertitude des dernières semaines, Tagovailoa a glissé derrière Herbert dans certains projets de simulation, dont Mel Kiper.

Kiper a déclaré cette semaine qu’il ne s’attend plus à ce qu’une équipe échange et prenne Tua au n ° 3, et le place à la place au sixième rang des Chargers. Selon Booger McFarland d’ESPN, cependant, les équipes commettraient une erreur colossale en choisissant Herbert sur Tagovailoa. McFarland a fait valoir que malgré les blessures, l’écart entre Tua et Herbert est «astronomique».

“Tua est un jeune homme. Il va se blesser. Cela fait partie du jeu. Regardez tous les quarts de la Ligue nationale de football. Ils ont été blessés. Ils vont se blesser. Il s’agit simplement de savoir comment vous vous rétablissez et pouvez-vous prévenir certaines de ces blessures. Et pour que les gens disent “je vais prendre Justin Herbert sur Tua Tagovailoa”, l’écart entre ces deux, pour moi, est astronomique. C’est comme un océan. Tua est bien meilleur dans tout ce qu’il faut pour jouer le poste de quart-arrière. Et je comprends. Herbert a la taille idéale, il est grand, il est mobile. Mais lorsque vous parlez de pouvoir diriger une équipe et de faire ce que le quart-arrière doit faire pour votre équipe de football – lancez-le avec précision, prenez de bonnes décisions, prenez soin du football, la capacité d’anticiper les lancers – Tua Tagovailoa fait mieux que presque tout le monde sauf Joe Burrow dans ce projet. Et si vous emmenez Herbert avant lui, vous faites une énorme erreur. “

