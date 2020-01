«L’écart ne se réduit pas! – Gael Monfils soutient Rafael Nadal et Novak Djokovic pour continuer à dominer

Gael Monfils ne pense pas que le reste soit plus proche du meilleur que les années précédentes, insistant sur le fait que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont toujours aussi forts qu’ils l’ont toujours été.

Les jeunes joueurs du circuit ATP semblent avoir réduit l’écart sur les «trois grands» au cours des 12 derniers mois, avec les finalistes et vainqueurs du Dominic Thiem et Daniil Medvedev Grand Slam et les vainqueurs des Masters, et Stefanos Tsitsipas remportant la finale de l’ATP.

Cependant, les titres majeurs leur échappent toujours, Nadal et Djokovic en prenant deux chaque saison dernière, et Monfils dit que personne d’autre n’a prouvé qu’il pouvait encore performer sur les plus grandes scènes.

“Je ne sais pas si l’écart se resserre, mais je pense que ces trois meilleurs gars, comme vous les appelez, ils gagnent encore beaucoup”, a déclaré Monfils.

«Cela ne fait aucun doute. Maintenant, nous avons aussi quelques autres gagnants. Mais c’est assez même dans la façon dont ils gagnent toujours la plupart du temps et ensuite certains joueurs ont des opportunités.

“Donc je pense que c’est assez même dans la façon dont l’écart, si vous avez un écart, c’est toujours le même, je suppose.”

Monfils lui-même entre en 2020 à la suite d’une formidable saison qui l’a vu briser le top 10 du classement de fin d’année.

Cela lui a laissé de grandes ambitions pour cette saison, mais il insiste sur le fait qu’il ne fait aucune pression sur lui-même.

«J’ai eu une excellente année l’année dernière et j’ai essayé de fixer mes objectifs un peu plus haut que ce n’était le cas l’année dernière.

“Donc, évidemment, je veux vraiment être dans le top cinq, donc je ferai tout ce qui est possible, en travaillant et avec mon équipe, pour trouver les clés pour essayer d’entrer dans ce cercle très court.

«Ce sera difficile pour les gars qui arrivent et aussi pour les joueurs plus âgés.

«Je pense que le top 50 est très solide. Donc je ne me mets aucune pression. J’essaie de faire ce que je peux le mieux. »

