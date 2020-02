L’échec de Mirotic Barcelona: 41,5 millions de budget qui ne donnent toujours pas de titres

Dans le basket-ball européen, il y a une maxime: soit vous gagnez, soit vous échouez. Le jeu importe peu ou rien si les résultats n’accompagnent pas, mais si votre basket n’est pas le plus brillant, les choses deviennent très laides. Barcelone a lancé une commande cet été. Il a atteint le budget le plus élevé de son histoire – 41,5 millions reconnus par le club, certaines sources en disent plus – et Il a versé à Mirotic le salaire le plus élevé jamais reçu par un basketteur du Vieux Continent.

Avec tous ces ingrédients, Bartomeu et son peuple croyaient que cette saison serait la couture et le chant. Cette trahison de Mirotic serait une dalle difficile à soulever pour un Madrid qui enviait avec le crépuscule de son projet – ils ont été marqués ces dernières années en plus du Niko susmentionné, Sergio Rodríguez, Doncic – cette saison.

Les choses, cependant, ne se produisent pas toujours comme ils le pensent dans la tête. Madrid les a battus dans la Super Coupe d’Espagne et certains ont protégé qu’il s’agissait d’une pachanga d’été. Maintenant, après le coup contre Valence dans la Copa del Rey, il n’y a aucune excuse. Sans surprise, Mirotic, Pesic et compagnie ont félicité les Levantins dans un acte d’honnêteté, mais cela laisse les hautes sphères tranquilles, besoin de joies et de résultats.

Al Barça, comme les mauvais élèves, Il n’a que les deux derniers titres possibles pour sauver la saison. Vu comme on le voit, la Ligue Endesa semble l’option la plus réaliste pour les Catalans. L’équipe ne l’a pas gagné depuis 2014, voyant de l’ombre la Hégémonie du Real Madrid avec quatre des cinq derniers titres.

Dans le club, ils prétendent que gagner ce tournoi serait une tâche de s’habiller qui garderait l’équipe, mais cela mettrait fin à la carrière de Pesic en tant qu’entraîneur du Barça. S’il y avait double Euroligue et Ligue, chose improbable aujourd’hui, le vétéran serbe sauverait les meubles face à une directive lasse de ses méthodes archaïques.

Cependant, en Europe, ils peignent des clubs pour un club du Barça qui n’a pas joué de Final Four depuis plus de cinq ans et que cette saison n’est pas qu’elle marque des différences en Euroligue. Il est vrai que des tiers vont en saison régulière, mais aussi que Ils ont le plus gros budget du Vieux Continent et ils ne font aucune différence.

Le club a signé cet été à volonté tout ce qu’il voulait. Il a vaincu Brandon Davies lorsqu’il l’a fermé à Madrid. Il a ensuite pris la star du CSKA Corey Higgins, a apporté une base de pedigree NBA comme Malcolm Delaney et un autre ancien NBA comme Alex Abrines. Si cela ne suffisait pas, ils ont signé pour Mirotic, le contrat le plus élevé de l’histoire du basket européen. Les chiffres n’ont pas transcendé exactement, mais Si en NBA il pouvait atteindre 10 millions, faites ses calculs.

Bartomeu avait l’illusion que le basket-ball a couvert les échecs du football cette saison tout dévastant. De nombreux Catalans ont été enthousiasmés par Mirotic au point que ce fut la Copa del Rey avec plus de présence de fans catalans depuis des décennies. Le résultat, cependant, a été une énorme cruche d’eau froide pour un projet qui a été touché. Personne ne s’attendait à tomber en quartiers et moins aux mains de Valence. Le Barça continue, quelques heures après les événements, sous le choc.