L’échelle menace les athlètes confinés

Quels effets le confinement aura-t-il sur les athlètes? C’est ce que beaucoup d’entre eux se demandent après avoir, dans la plupart des cas, été confiné pendant plus d’un mois et sans avoir encore de date précise quand ils pourront reprendre leur routine. L’impossibilité de s’entraîner normalement, d’être enfermé et le changement de régime affecte l’état physique des athlètes. L’échelle est maintenant votre principale menace.

Je dois faire attention à ne pas grossir. Ma femme aime cuisiner et j’aime manger, c’est une combinaison dangereuse “, avouer Aaron Ramsey, Joueur de la Juventus, dans des déclarations recueillies par l’agence .. Aussi Eden Hazard Il a récemment plaisanté en disant qu’il essayait de rester à l’écart du garde-manger du chignon … Et la peur de prendre du poids pendant l’accouchement est l’une des plus grandes préoccupations des footballeurs et des athlètes d’élite. Comment retrouveront-ils leur état de forme après une si longue pause et un changement aussi radical dans leur quotidien?

Après les vacances d’été, les clubs de football s’assurent que leurs joueurs ne reviennent pas en surpoids. Certains cas se produisent. Cependant, maintenant le changement peut être beaucoup plus important: ce n’est pas une période de repos mais une modification totale de la routine des athlètes. L’impossibilité de s’entraîner normalement, de passer tout le temps à la maison et plus que probablement des visites au réfrigérateur ils ont mis leur condition physique en échec.

Les entraîneurs physiques, les nutritionnistes et d’autres experts vous ont envoyé une série de conseils pour que cet enfermement par le coronavirus fasse le moins de bosses dans votre corps, mais la tâche n’est pas facile. “Si leur activité est plus légère, comme c’est le cas actuellement, et qu’ils maintiennent le même régime, ils tombent dans un piège. Ils peuvent rapidement prendre un peu de poids, combiné à un manque de forme physique », explique Xavier Frezza, un entraîneur physique qui travaille avec des footballeurs professionnels, à l’..

Le régime n’est pas la solution

Ils doivent porter une attention particulière à ce qu’ils mangent pour ne pas compromettre leur forme physique et rendre plus difficile le retour à la compétition, mais penser qu’il est temps de suivre un régime n’est pas non plus correct.

Selon Eve Tiollier, nutritionniste à l’INSEP, l’Institut national du sport français, “L’important ne sera pas tant le poids, mais la répartition entre masse musculaire et masse grasse, il peut devenir déséquilibré sans qu’il y ait un changement quantitatif dans l’échelle… ».

En outre, Tiollier avertit que “les déficits énergétiques font partie des raisons Ils peuvent affaiblir le système immunitaire. Et ce n’est pas le moment pour ça ».