Leçons d’une semaine frénétique dans la NFL Free Agency

À un moment donné dans l’ère du plafond salarial de 30 ans de la NFL, l’idée de gagner l’intersaison a été jugée mauvaise. Ce n’est pas vrai. Nous ne sommes tout simplement pas très bons pour déterminer qui a gagné. L’année dernière, beaucoup d’entre nous – moi-même très bien inclus – avons décidé que les Browns de Cleveland avaient écrasé le printemps en ajoutant Odell Beckham Jr. et Olivier Vernon, entre autres, à une jeune équipe talentueuse. Glissant sur les trous sur la ligne offensive, l’inexpérience de Freddie Kitchens en matière de coaching et Baker Mayfield régressant dans d’étranges défauts mécaniques, il s’avère que nous avions très tort. On n’a pas accordé suffisamment d’attention, par exemple, aux Ravens pour obtenir un contrat abordable avec Earl Thomas, ajoutant au talent qu’ils ont acquis dans le projet et conservant la flexibilité de continuer à bouger pendant la saison via des métiers. Vous savez, les choses qui comptaient réellement pour la saison 2019.

Les Eagles 2011, la soi-disant «équipe de rêve», sont un test pour ce qui se passe lorsque vous «gagnez l’intersaison» en effectuant des mouvements de personnel risqués. Il y avait des signes avant-coureurs à l’époque: l’équipe a gagné le surnom après avoir signé Vince Young, un quart-arrière de sauvegarde assez moyen. Les Eagles ont terminé 8-8 cette saison et ont raté les séries éliminatoires. Leur problème n’était pas d’être couronné vainqueur de l’intersaison ou d’utiliser le libre arbitre comme tactique de consolidation d’équipe – il signait des joueurs surévalués.

La NFL est mise en place pour que les équipes prennent de grandes fluctuations: le plafond salarial augmente d’au moins 10 millions de dollars chaque année – il est passé de 120,6 millions de dollars en 2012 à 198 $ en 2020 – et un groupe de directeurs généraux plus jeunes et agressifs va bien prendre des risques que les précédents des générations de dirigeants de football ne l’étaient pas. Les équipes devraient être agressives au printemps, car il existe des moyens de remédier aux erreurs qu’elles ont pu commettre. Les Chiefs ont été si agressifs qu’ils n’ont pas été sélectionnés au premier tour du repêchage depuis qu’ils ont pris Patrick Mahomes en 2017, s’occupant de leurs choix pour les vétérans comme l’ailier défensif Frank Clark. Cette mentalité a également conduit à de mauvaises affaires, comme le contrat de 48 millions de dollars de Sammy Watkins pour trois ans. Mais il est clair qu’être agressif a fait une différence, puisque six de leurs 11 défenseurs actuellement inscrits comme partants ont été acquis d’une autre équipe. Gagner l’intersaison est crucial; nous avons tous une mauvaise compréhension de ce que cela signifie.

Tirer des leçons de l’intersaison dans le moment est difficile. La saison dernière, le monde du football était obsédé par la disponibilité de récepteurs larges Antonio Brown et Odell Beckham, tous deux suspendus par leurs équipes pour les choix de repêchage, et les Raiders et les Browns étaient considérés comme les vainqueurs de l’intersaison en fuite à la même époque l’année dernière après avoir échangé ces métiers. . Les Raiders ont libéré Brown avant qu’il ne joue un jeu pour eux; Brown a ensuite signé avec les Patriots et a joué un match avant d’être libéré au milieu d’une enquête de la NFL en vertu de sa politique de conduite personnelle. Beckham avait plus de 1 000 verges de réception la saison dernière, mais l’offensive des Browns a surtout échoué. Il faut toujours du temps pour savoir quelles transactions auront le plus grand impact. Mais il y a certaines choses que vous pouvez glaner dès les premiers jours de la libre agence, et j’ai essayé de le faire ici:

Il va y avoir de bons quarts de sauvegarde

Au cours de la dernière demi-décennie, quelque chose s’est produit qui a bouleversé le football: il est devenu plus facile que jamais de jouer au quart-arrière. Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles cela s’est produit. La réponse courte est que les programmes sont devenus plus conviviaux pour les quarts, les jeunes quarts étaient mieux familiarisés avec les passes sortant du secondaire et du collège par rapport aux générations précédentes, et la ligue a passé plus d’une décennie à installer des changements de règles qui ont aidé à passer. Le quart-arrière est toujours le travail le plus difficile et le plus important dans le sport, mais il était plus facile pour les équipes de combler les lacunes si elles n’avaient pas de quart-arrière d’élite. Cette intersaison, pour la première fois dans la mémoire vivante, il y a plus de quarts de départ potentiels que de points de départ. Il y a, en bref, beaucoup de quarts qui sont bons ou qui ont convaincu leurs équipes qu’elles sont assez bonnes pour que leurs équipes n’aient pas besoin de dépenser de l’argent sur l’un de ces quarts disponibles.

La plupart des équipes qui avaient des trous les ont remplies rapidement. Nick Foles est allé à Chicago pour, euh, la compétition avec Mitchell Trubisky. Teddy Bridgewater a signé un accord avec Carolina. Tampa Bay a signé un gars du nom de Tom Brady. Les Colts ont signé Philip Rivers. Cela a laissé des quarts stables comme Andy Dalton sans point d’atterrissage logique dans un métier. Il en va de même pour Cam Newton s’il est en bonne santé. L’agent libre Jameis Winston n’a pas de domicile évident. Joe Flacco est un quart-arrière d’une certaine note, même s’il a montré un déclin. Tous sont disponibles et il ne faudra probablement pas beaucoup pour les obtenir. Dalton, en théorie, pourrait rester sur les Bengals une fois qu’ils auront repêché Joe Burrow avec le non. 1 choix. Si une équipe avec un solide démarreur rédige Tua Tagovailoa, cela créera un autre quart-arrière consommable.

La Nouvelle-Angleterre pourrait opter pour une option de rattrapage comme Dalton si Jarrett Stidham n’est pas prêt. Ce qui est remarquable, c’est que le marché de ces quarts pourrait plonger si bas que des équipes inattendues se mêlent: les Chargers pourraient-ils prendre un dépliant sur Newton, pour voir s’il peut se remettre en forme pendant qu’ils roulent avec Tyrod Taylor? Les Pats pourraient-ils faire quelque chose de similaire? C’est un scénario peu familier: les équipes surpayer les quarts-arrière les plus médiocres. Mike Glennon a fait 14 millions de dollars en 2017. Cette ligue n’a jamais agi de manière rationnelle en ce qui concerne les quarts-arrière, et pourrait maintenant être la meilleure occasion pour les équipes de prendre un dépliant sur un solide.

En parlant de Brady, il a finalisé son contrat de deux ans de 50 millions de dollars avec les Bucs, qui comprend, incroyablement, une disposition sans étiquette – une indication qu’il veut continuer à jouer. Il aura 43 ans cette saison.

Le fait que le nouveau QB de Tampa Bay Tom Brady comprenait une clause qui empêche les Bucs de le marquer après deux ans signifie qu’il a des idées de jouer au-delà de ce contrat. https://t.co/HUOTw8oAqX

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 20 mars 2020

Seule une poignée de quarts supérieurs ont atteint le libre arbitre cette décennie. Peyton Manning est devenu disponible en 2012 parce que les Colts avaient Andrew Luck en attente. Cela a conduit à une guerre d’enchères sauvage qui a inclus le propriétaire des Titans Bud Adams offrant à Manning un «contrat à vie». Kirk Cousins ​​a conclu un contrat d’agence libre il y a deux ans, obtenant le plus gros contrat entièrement garanti de l’histoire de la ligue à l’époque pour 84 millions de dollars. Brady et Rivers, qui ont signé avec les Colts, sont des aubaines relatives sur le marché libre à 25 millions de dollars par saison. Considérez que jeudi, Jared Goff a obtenu une prime de 21 millions de dollars et a vu 43 millions de dollars de son salaire devenir garantis. Rivers et Brady gagneront tous deux environ 10 millions de dollars de moins que Goff par an. Le marché du quart-arrière ne va pas changer – ce sera toujours une position très chère – mais pour la première fois dans l’ère moderne, il y a plus d’offre que de demande. Ça a été une semaine étrange.

Il n’y a pas de gagnant clair en agence libre

Contrairement au fiasco de Cleveland la saison dernière, il n’ya pas d’équipe que tout le monde a considérée comme s’être enfuie avec le printemps. Les Bills ont marqué Stefon Diggs, les Cardinals ont obtenu DeAndre Hopkins pour presque rien, mais il n’y aura probablement pas de train exagéré pour toute équipe. Curieusement, le vainqueur de l’intersaison pourrait être… les Browns de Cleveland 2020. Ils ont déjà été améliorés à l’entraîneur-chef et ont simplement rempli leurs trous d’alignement en signant le plaqueur droit Jack Conklin et l’ailier serré Austin Hooper. Ils ont pris un dépliant sur la sécurité Karl Joseph. Ils ont perdu le secondeur Joe Schobert mais ont encore beaucoup de talent sur leur liste. Oserais-je dire: je suis emballé par les Cleveland Browns 2020. Soupir.

C’est mal d’être un porteur de ballon en ce moment

Les Rams ont pris la deuxième plus grande charge de plafond de salaire mort de l’histoire de la NFL, 20 millions de dollars, afin de retirer Todd Gurley de leurs livres. Seuls les Steelers ont payé plus, faisant ainsi sortir Antonio Brown de la ville. Voici l’état d’avancement des retours en arrière:

Nous avons un record de 20 running backs qui ont signé des contrats pluriannuels depuis 2009 qui valaient au moins 7 M $ par an. Voici les résultats

8 Terminé

4 Échangé

3 paiements

2 Expiré

2 actifs (Zeke et Bell)

1 étendu

– Jason_OTC (@Jason_OTC) 20 mars 2020

Ce n’est pas une nouvelle que la position de porteur de ballon est sous-évaluée. La nouvelle est que des joueurs comme Gurley et Melvin Gordon, qui signe un contrat de deux ans d’une valeur de 13,5 millions de dollars garantie avec les Broncos, ont du mal à créer un marché en marche arrière. L’accord de Gordon était inférieur à ce qu’il avait été proposé par les Chargers avant son retrait de l’an dernier. Gurley a signé un accord de 5 millions de dollars avec Atlanta vendredi matin. Le seul porteur de ballon qui a eu de bonnes nouvelles ce mois-ci – à part Zeke Elliott, qui reste probablement très heureux d’avoir obtenu 50 millions de dollars garantis l’automne dernier – est David Johnson, pour lequel les Texans ont suffisamment apprécié pour échanger Hopkins. Johnson fera environ 11 millions de dollars en 2020. La version 2016 de David Johnson est précieuse. La version 2020, issue de trois saisons de blessures et d’une production limitée (il n’a pas été à moins de 600 mètres de son total de 2016), l’est moins. On ne sait pas pourquoi les Texans ne se sont pas contentés de signer ou d’échanger contre l’un des nombreux coureurs de ballon que les équipes jugent inutilisables, au lieu d’échanger un récepteur de superstar pour en acquérir un. Deux choses peuvent être vraies à la fois: vous pouvez ressentir pour les demi-coureurs – je le fais certainement – que leur travail ne leur rapporte pas l’argent qu’ils devraient obtenir pour le bilan de la position sur leur corps. Et vous pouvez reconnaître la réalité qu’aucune équipe au cours des dernières années n’a été heureuse après avoir donné beaucoup d’argent à un porteur de ballon.

L’évolution du marché des coins de rue est l’un des plats à emporter gratuits les plus intéressants

Presque toutes les équipes de la NFL sont obsédées par les cornerbacks, et pourtant, étrangement, le poste reste sous-payé.

Il est presque temps que le marché CB évolue avec Byron Jones. L’extension de 70,05 millions de dollars sur 5 ans de Patrick Peterson avec 48 millions de dollars de garanties à partir de 2014 s’est très bien déroulée. Ajustée pour l’inflation du plafond salarial, l’extension de Peterson est de 20,878 millions de dollars par an.

– Joel Corry (@corryjoel) 17 mars 2020

Cela a quelque peu changé cette semaine. Byron Jones, le meilleur demi de coin agent libre, a signé avec Miami pour un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans avec 57 millions de dollars garantis. Les Eagles ont échangé des choix de troisième et cinquième ronde contre Darius Slay, puis lui ont donné 40 millions de dollars garantis. Ces deux joueurs auront probablement un impact: Slay répond à un besoin criant d’une équipe qui semble, en théorie, être en mode gagnant maintenant si elle peut combler ses autres besoins (les Lions ont toujours un trou au large récepteur). Slay, qui a déchargé l’entraîneur des Lions Matt Patricia depuis son échange, a été l’un des meilleurs demi de coin disponibles:

La capacité de match-miroir de Darius Slay est toujours là-haut avec les meilleurs de la NFL.

L’observation du meilleur récepteur de chaque équipe dans et hors de la fente est une tâche difficile, mais il était toujours dans la poche de la hanche de son adversaire – certains de ses meilleurs représentants sont sur les captures autorisées. pic.twitter.com/mv3MyJG2AZ

– Austin Gayle (@PFF_AustinGayle) 19 mars 2020

Les Eagles prennent des mesures risquées dans le secondaire – ils ont laissé la sécurité Malcolm Jenkins frapper le marché libre après avoir refusé de retravailler son accord. Ils comptent sur Slay pour verrouiller un côté du terrain pour que tout fonctionne. “Ils savent mieux ce qu’ils font”, a écrit l’écrivain Eagles Reuben Frank après que l’équipe a laissé Jenkins partir. Mais les bons cornerbacks changent de défense. La défense des Patriots aura toujours une base de compétence, mais le jeu de verrouillage de Stephon Gilmore la saison dernière les a rendus capables de mettre fin à toute infraction.

Jones, quant à lui, est un type d’acquisition différent pour les Dolphins. Il a deux ans de moins que Slay, et il pourrait jouer à la sécurité plus tard dans sa carrière, si nécessaire. Il rejoint une équipe beaucoup plus éloignée des conflits que les Eagles. Miami, entraîné par l’ancien coordinateur défensif des Patriots Brian Flores, tente clairement de reproduire la structure des Patriots qui met l’accent sur les cornerbacks avant tout: les Dolphins associent le cher Jones à Xavien Howard, qui a signé un accord d’une valeur garantie de 46 millions de dollars la saison dernière. De nombreuses recherches ont été effectuées sur la façon dont les demi-arrières importants sont comparés à la passe rapide, et les demi-coins ne feront que gagner en importance. Jones et Slay peuvent ne pas être considérés comme très chers pour leur position pendant très longtemps.