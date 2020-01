L’Écosse veut interdire aux joueurs de football de jouer au ballon

16 janvier 2020, 13 h 13 Londres, 16 janvier (Prensa Latina) L’Écosse pourrait devenir le premier pays d’Europe à interdire aux joueurs de moins de 12 ans de diriger le ballon à l’entraînement, en raison du danger de développer une démence à l’âge adulte , il est apparu ici aujourd’hui.

Selon la BBC, la mesure, qui pourrait prendre effet dans les prochaines semaines, est encouragée par la Scottish Football Association, sur la base de la divulgation d’une étude qui a déterminé que les joueurs à la retraite courent un plus grand risque de souffrir de la maladie.

Nous devons prendre des mesures sensibles et pragmatiques, et cela devra être en grande partie lié à la réduction de la charge totale et du nombre de fois que les jeunes hochent la tête, et cela est beaucoup plus courant dans la formation que dans les matchs, a expliqué le médecin de La fédération, John McLean.

L’ancien directeur exécutif de la Gordon Smith Association a également salué la proposition et a déclaré que les jeunes pouvaient apprendre le coup de tête en toute sécurité, avec l’utilisation de balles plus légères.

Nous devons utiliser des balles en plastique pour que les jeunes joueurs apprennent la technique sans avoir à diriger le ballon, at-il expliqué.

Bien qu’une interdiction similaire soit en vigueur aux États-Unis depuis 2015, la England Football Association refuse de soutenir ses homologues écossais et américains.

Selon la télévision, des sources de cette institution disent qu’il n’y a aucune preuve suggérant que les tirs à la tête devraient être interdits dans le football des jeunes, en plus de cette technique, ont-ils dit, n’est pas aussi utilisée à ce niveau que les gens le croient.

mgt / nm

