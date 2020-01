Lee Boywer admet qu’il “ ne l’a pas vu venir ”, comme le rappelle Conor Gallagher, Chelsea obligeant Charlton à trouver un remplaçant

Lee Boywer était déçu que Chelsea ait décidé de rappeler Conor Gallagher de son prêt à Charlton.

Le joueur de 19 ans a marqué six buts en 26 apparitions pour les Addicks et est rapidement devenu un favori des fans pour ses excellentes performances.

. – .

Conor Gallagher adapté à la vie en Championnat avec Charlton

Chelsea a exercé une clause dans l’accord de prêt qui signifiait qu’il pouvait être rappelé et qu’il serait probablement renvoyé dans un autre club du championnat.

Bowyer a révélé que la sortie de Gallagher l’obligeait maintenant à chercher un remplaçant.

S’exprimant sur le site Web du club, Bowyer a déclaré: «Je suis déçu. Je ne l’ai pas vu venir si je suis honnête, ce qui le rend plus difficile à prendre. À la fin de la journée, cependant, nous devons continuer.

Jamie O’Hara: “ Liverpool est un plus grand club que Man United, Chelsea le plus grand club de Londres ”

«Il a été un honneur et un plaisir de travailler avec. Il vient et met son corps en danger tous les jours. Il nous a marqué des buts et nous a aidés à gagner des matchs.

«Pour quelqu’un d’aussi jeune, c’est un grand talent avec lequel travailler. Il est entré, a appris et il retourne un meilleur joueur que nous avons reçu et c’est notre travail – améliorer les joueurs.

“La chose la plus importante maintenant est que Conor continue et progresse dans sa carrière, et nous devons continuer et essayer de trouver un remplaçant.”

MI-NO GO

L’attaquant de Man United “ a eu des entretiens ” avec l’agent de Paul Pogba, Raiola, malgré le mauvais sang

en difficulté

“ Il est inquiet ” – Le prince William se méfie de l’avenir d’Aston Villa en Premier League

s’est trompé

Ray Parlour admet franchement l’ancien coéquipier d’Arsenal, Thierry Henry

potins

Transfert des nouvelles en direct: Stones à Arsenal, Liverpool rejette la candidature de Roma, United eye Muller

action de coupe

Spécial FA Cup avec couverture des Spurs, Newcastle et autres rediffusions du troisième tour

en quittant?

L’agent de Tahith Chong “ rencontre ” avec le club de Serie A alors que la sortie de Man United semble probable

VIS MAINTENANT

Man United: Solskjaer porte un coup dans la poursuite de Fernandes, résultat de la Money League

impressionnant

Williams “tout ce que Shaw devrait être” et “en lice” pour l’Euro 2020

Charlton a récemment fait accepter une offre pour le milieu de terrain offensif de Peterborough, Marcus Maddison, tandis que d’autres accords sont en cours de préparation.

Le président exécutif du club, Matt Southall, a tweeté: «Tout le meilleur pour le futur Conor. Maintenant, retournons au travail… offres en attente.

.