Leeds annonce une réponse amusante après que Jon Bon Jovi tente d’inspirer la fin de la sécheresse de Patrick Bamford sur talkSPORT

Le message de motivation de Jon Bon Jovi n’a pas pu inspirer Patrick Bamford à mettre fin à son objectif de sécheresse mercredi soir – mais cela n’a pas empêché Leeds de se joindre à la fête.

La star du rock de renommée mondiale est venue mercredi matin au Alan Brazil Sports Breakfast pour aborder, euh, le patch sec de l’attaquant de Leeds.

talkSPORT

Sexy en 2000 et toujours sexy maintenant – et c’est juste Casc!

Bamford, apparemment un grand fan de Bon Jovi, a donné une mauvaise réputation à Leeds avec sa forme devant le but ces dernières semaines.

Nous avons donc demandé au leader du groupe lui-même d’essayer de corriger les choses avec un message à l’attaquant en direct sur talkSPORT.

Il a dit: “Patrick – Je tiens votre prochain chèque de match! Vous marquez, vous obtenez… vous ne marquez pas, vous ne comprenez pas.

“Comment ça pour la motivation!”

Bamford n’a pas marqué au filet lors de la victoire 1-0 contre Middlesbrough et a prolongé sa séquence sans but à six matchs, malgré plusieurs chances, mais le message a semblé atteindre le Yorkshire.

À la mi-temps, les Blancs ayant une mince avance, le compte du club a tweeté “Woah, nous sommes à mi-chemin” – en référence à l’hymne massif de Bon Jovi Living on a Prayer.

Leeds doit conserver ce qu’il a obtenu après que le résultat lui ait donné cinq points d’avance sur la troisième place dans son offre de promotion automatique.

Ailleurs dans la division, Fulham a remporté une victoire 1-0 spectaculaire sur Swansea alors qu’Aleksandar Mitrovic a frappé à la dernière minute pour compenser son penalty raté quelques instants plus tôt.

.