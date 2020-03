Leeds dépasse West Brom pour prendre le dessus, Hull frappé par Stoke, Charlton s’incline contre Middlesbrough

Leeds a devancé West Brom en tête du championnat avec une victoire sur ses rivaux du Yorkshire Huddersfield à Elland Road.

Une superbe volée de Luke Ayling et du tap-in de Patrick Bamford a scellé une victoire 2-0 pour les hommes de Marcelo Bielsa.

C’était le premier but de Bamford en huit matches

Le match nul 0-0 d’Albion à Swansea a permis à la direction de changer de mains ce week-end.

Samedi, il y avait de gros scores à régler au bas de la table, six des sept équipes les plus basses se faisant face.

L’offre de survie de Stoke a reçu un énorme coup de pouce alors qu’ils ont emporté les rivaux de relégation Hull, remportant 5-1 au stade bet365.

West Brom est sans victoire lors de ses trois derniers matchs

Ce n’était pas une bonne journée pour Charlton, qui a perdu à domicile contre Middlesbrough, Paddy McNair obtenant le seul but du match. Pendant ce temps, Wigan et Luton ont joué un match nul et vierge.

Ailleurs, Brentford a frappé cinq contre Sheffield mercredi tandis que Preston a subi un énorme effondrement en deuxième mi-temps alors qu’il était battu par QPR à Deepdale.

Ci-dessous, vous pouvez voir les résultats des dix matches du championnat de samedi.

Bristol City 1-1 Fulham (KO 12h30)

Barnsley 0-2 Cardiff

Birmingham 1-3 Reading

Brentford 5-0 Sheffield mercredi

Charlton 0-1 Middlesbrough

Leeds 2-0 Huddersfield

Preston 1-3 QPR

Coque Stoke 5-1

Swansea 0-0 West Brom

Wigan 0-0 Luton

