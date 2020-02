Leeds et Brentford partagent le butin après un autre hurleur de Kiko Casilla tandis que Charlton renversent la forêt de Nottingham

Leeds United a été contraint à un match nul contre ses rivaux de promotion Brentford après une autre erreur d’horreur de la gardienne Kiko Casilla.

Après avoir inexplicablement laissé passer le ballon au-dessus de sa tête depuis un corner à domicile contre Wigan lors du dernier match des Blancs, l’Espagnol a de nouveau été rattrapé à Griffin Park.

Les joueurs de Leeds United semblent naturellement découragés après l’erreur de Casilla

Après avoir laissé une balle lâche rouler sous ses pieds, Said Benrahma a eu la tâche facile de frapper à la maison pour donner aux abeilles la tête dans l’affrontement crucial.

Mais l’équipe de Marcelo Bielsa a refusé d’abandonner et a trouvé un moyen de revenir à travers le capitaine Liam Cooper alors qu’il bondissait sur une balle lâche dans un coin.

Ailleurs, Nottingham Forest a subi une défaite débilitante à domicile contre Charlton, ce qui a porté un coup sérieux à leurs chances de play-off.

Lyle Taylor s’est glissé au deuxième poteau pour rentrer à la maison un méchant centre de la gauche et, malgré avoir frappé la barre quelques instants plus tard, Forest a été détenu par le côté courageux du sud de Londres.

Le milieu de terrain de Nottingham Forest Joe Lolley ne peut pas croire que Charlton a pris le dessus sur son côté

Il y a eu un suspense de quatre buts au DW Stadium alors que Wigan a attrapé un match nul 2-2 contre ses rivaux de relégation Middlesbrough, bien qu’il ait pris les devants dès le début grâce à Sam Morsy.

Même s’ils ont fait expulser Chey Dunkley, les Latics ont récupéré pour réclamer un point précieux.

Ailleurs, Blackburn a battu Hull City 3-0 à Ewood Park après un combat largement frustrant, les trois buts s’étant inscrits dans les 17 dernières minutes.

Scott Hogan a marqué un but inestimable pour Birmingham City à Oakwell alors qu’ils condamnaient Barnsley à leur quatrième défaite en cinq matchs, tandis que Swansea City et QPR ont joué un match nul et vierge au stade de Liberty City.

Voici à quoi ressemble la table du championnat après les rencontres de mardi

RÉSULTATS

Brentford 1-1 Leeds United

Nottingham Forest 0-1 Charlton

Wigan Athletic 2-2 Middlesbrough

Blackburn Rovers 3-0 Hull City

Barnsley 0-1 Birmingham City

Swansea City 0-0 QPR

