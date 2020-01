Leeds United trébuche dans la course au titre contre QPR alors que Patrick Bamford rate le penalty et Kalvin Phillips voit rouge

Leeds United a raté la chance de prendre la tête du classement du championnat après avoir subi une défaite 1-0 contre les Queens Park Rangers samedi après-midi.

Vendredi soir, après que Fulham a remporté les trois points à domicile contre Middlesbrough, les Blancs savaient qu’ils pouvaient repousser les lieux de play-off redoutés et sauter West Bromwich Albion avant leur match avec Stoke City lundi.

Leeds United a été frustré par une équipe QPR courageuse

Cependant, les hommes de Marcelo Bielsa ont pris le pire départ possible au stade de la Fondation Kiyan Prince alors que Nakhi Wells ouvrait le score à la 20e minute alors qu’il tapait à la maison après que le coup franc d’Ebere Eze ait été dévié sur son chemin.

Les joueurs de Leeds ont protesté furieusement alors que les rediffusions ont montré que le ballon pouvait bien être tombé du bras de l’ancien attaquant de Huddersfield avant qu’il ne le glisse dans le filet.

Les visiteurs ont bien réagi au revers, mais n’ont pu trouver de réponse avant la pause, car des cris de «tu n’es pas en forme pour arbitrer» ont retenti de la tribune éloignée.

Leeds a eu l’occasion parfaite d’égaliser en deuxième mi-temps après que Liam Kelly ait battu Bamford dans la surface, mais l’ancien attaquant de Chelsea a vu son pénalité apprivoisée basculer autour du poteau.

Helder Costa n’a pas pu trouver d’égalisation pour l’équipe adverse

Et pour aggraver la misère du côté extérieur, Kalvin Phillips a vu un rouge droit pour un terrible Geoff Cameron.

Le milieu de terrain étant désormais suspendu pour trois matchs et deux matchs à domicile d’affilée, Bielsa devra rallier ses troupes pour s’assurer que son équipe ne tombe pas au bord du chemin dans sa quête de promotion.

Avec des gens comme Brentford et Fulham qui respirent dans leur cou et qui se sont essoufflés lors de la course de promotion de la saison dernière, l’équipe du Yorkshire a toutes les raisons de s’inquiéter.

Ils avaient certainement des raisons d’être en colère contre le vainqueur de Wells.

Les Blancs n’ont pas pu trouver un niveleur contre QPR

Luke Ayling a tenté de bloquer le coup franc d’Ebere Eze et le défenseur de Leeds l’a dirigé par inadvertance vers Wells, qui a contrôlé le ballon sur son bras avant de tirer à bout portant Kiko Casilla à bout portant.

L’objectif – le 14e de la saison de Wells et le cinquième de ses trois derniers matchs – aurait certainement été exclu si VAR opérait dans le championnat.

Mais la chance était du côté de Leeds lorsque Wells a raté une excellente occasion de doubler l’avance des Rangers, car il a commis une erreur après avoir été retrouvé non marqué par un autre coup franc d’Eze.

Bamford a ensuite raté une occasion pour les visiteurs, tirant avec juste Kelly à battre après que Conor Masterson avait mal évalué le long botté de dégagement du gardien Casilla.

Et Bamford n’a pas réussi à marquer sur place juste après l’heure.

Danny Mills prédit des «temps difficiles» pour Leeds s’ils ne parviennent pas à gagner une promotion cette saison

Il s’est accroché à la passe d’Ayling et est descendu après un contact minimal de Kelly, qui a eu le dernier rire en plongeant sur sa gauche et en repoussant la pénalité de l’attaquant.

L’équipe de Marcelo Bielsa a dominé une grande partie de la seconde moitié, mais le penalty a été de loin sa meilleure chance de tirer le niveau.

Kelly a tenu une frappe à longue distance de Phillips et a été soulagé de voir le coup franc de Pablo Hernandez étroitement étroit.

Les Rangers sont restés une menace sur la contre-attaque, Eze et le brillant Osayi-Samuel en forme ont toujours été un problème pour la défense visiteuse.

