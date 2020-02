L’effet domino du retour de Drew Brees chez les Saints en 2020

Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, ne prévoit pas encore de raccrocher. Dans un post sur Instagram, Brees a confirmé qu’il reviendrait pour la saison 2020. L’annonce intervient malgré certaines spéculations récentes selon lesquelles le quart-arrière, qui a eu 41 ans en janvier, pourrait envisager de prendre sa retraite.

Pour la première fois de sa carrière dans les Saints, Brees a connu un revers lorsqu’il a raté cinq matchs en 2019 en raison d’une blessure au pouce. Pourtant, il est revenu dans l’alignement et a battu le record de la NFL pour les passes de touché en carrière. Il a également mené la ligue en pourcentage d’achèvement pour une troisième saison consécutive et a obtenu une note de passeur de 116,3 en carrière en 11 matchs.

Même si Brees a lutté lors de la défaite du Wild Card Round contre les Vikings, son retour est une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Orléans. Cela donne aux Saints, qui avaient déjà la quatrième meilleure cote du Super Bowl, leur meilleure chance de remporter un autre titre. Cependant, cela crée également un effet domino pour la situation du plafond salarial des Saints, leurs quart-arrière de sauvegarde et d’autres équipes de la ligue.

Voyons ce que signifie le retour de Brees pour sa 20e saison.

1. Les Saints auront des décisions de plafonnement salarial à prendre

Les 15,9 millions de dollars d’argent de Brees compteront sur le plafond salarial des Saints en 2020, avant même qu’il ne signe un nouvel accord. Le contrat actuel de Brees sera annulé lorsque la nouvelle année de la ligue commencera le 18 mars, et les Saints sont près du bas de la ligue en termes de plafond salarial avec seulement 9,3 millions de dollars, selon Over the Cap.

Cela signifie que la Nouvelle-Orléans devra faire preuve de créativité dans la façon dont elle structure les contrats, en particulier lorsqu’elle signe à nouveau Brees. La Nouvelle-Orléans a déjà fait cela auparavant, mais il faudra un certain temps pour le découvrir. Répartir l’argent du contrat de Brees sur quelques années, et avec des primes et des incitations, est un point de départ logique.

Compte tenu de la situation de la casquette des Saints, ils pourraient également avoir à couper des vétérans comme le demi de coin Janoris Jenkins ou le secondeur Kiki Alonso pour faire de la place. Ils ne pourront peut-être pas non plus se permettre de signer à nouveau des agents libres en attente tels que la sécurité Vonn Bell ou le garde offensif Andrus Peat.

Mais leurs plus grandes décisions de plafonnement viendront à la position QB, y compris les sauvegardes de Brees.

2. Le quart-arrière suppléant Teddy Bridgewater ira probablement dans une nouvelle équipe

Le quart-arrière n ° 2 des Saints a plutôt bien performé lors de son passage à Brees la saison dernière. Bridgewater est allé 5-0 en tant que partant lorsque Brees était sorti, et a lancé pour 1 205 verges et neuf touchés lors de ces matchs.

Avec le retour officiel de Brees en 2020, la Nouvelle-Orléans ne pourra pas se permettre de signer à nouveau Bridgewater. Sa performance sur le banc la saison dernière est de toute façon digne d’obtenir un emploi de départ ailleurs. Le contrat d’agent libre de Bridgewater pourrait lui rapporter entre 20 et 30 millions de dollars par an, une forte augmentation par rapport aux 7,25 millions de dollars qu’il a reçus des Saints en 2019.

Il y a beaucoup d’équipes dans la ligue qui pourraient utiliser un talent comme Bridgewater comme quart arrière partant. Les Chargers de Los Angeles ont besoin d’un QB maintenant qu’ils n’ont plus Philip Rivers. Des équipes comme les Colts ou les Bucs pourraient également avoir du sens pour Bridgewater.

3. La Nouvelle-Orléans devra également savoir quoi faire avec la sauvegarde QB Taysom Hill



Hill est un agent libre restreint, ce qui signifie que les Saints peuvent le proposer et ensuite égaler toute offre si Hill signe avec une autre équipe. Si Hill devait signer avec une autre équipe et que les Saints ne voulaient pas l’égaler, cette équipe devrait renoncer à un choix égal à la ronde soumissionnée.

L’entraîneur des Saints, Sean Payton, a fait l’éloge de Hill, qui croit qu’il peut être un quart de franchise. Cependant, Hill n’a lancé que 13 passes en carrière au cours de ses trois saisons avec la Nouvelle-Orléans. Hill a été principalement utilisé comme receveur large ou quart-arrière sauvage dans certains forfaits adaptés à sa capacité de course – il a terminé avec six touchés à la réception et 156 verges au sol la saison dernière.

Que ce soit en tant que sauvegarde ou dans son rôle actuel de joueur de gadgets, ne soyez pas surpris si les Saints gardent Hill.

Pour une assurance au cas où Hill ne serait pas une sauvegarde viable, les Saints pourraient signer un vétéran bon marché. Chase Daniel, qui a déjà passé du temps à la Nouvelle-Orléans, est une possibilité:

En supposant que les Saints re-signent l’agent libre restreint Taysom Hill, je m’attendrais à ce qu’ils soient sur le marché pour un quart-arrière vétéran pour rejoindre Hill & Brees. L’agent libre sans restriction Chase Daniel a certainement beaucoup de sens.

– Jeff Duncan (@JeffDuncan_) 18 février 2020

D’un autre côté, si la Nouvelle-Orléans peut obtenir un bon prix pour Hill – un appel d’offres de premier tour coûterait plus de 6 millions de dollars – il pourrait être judicieux de laisser Hill partir.

4. Les Saints pourraient également rédiger un QB cette année

Si Hill n’est pas le gars, ou s’il passe dans une autre équipe, les Saints doivent encore déterminer quel est leur avenir au quart-arrière. Brees a 41 ans, donc l’avenir est proche.

Les Saints ont le choix no 24 au repêchage de cette année, ce qui pourrait être un bon endroit pour prendre un quart-arrière. Il sera trop tard pour sélectionner l’un des meilleurs quart-arrière, mais il y a encore de la valeur à trouver tard dans le premier tour.

Dans son dernier projet pour SB Nation, Dan Kadar demande aux Saints de choisir Jordan Love de l’Utah State au premier tour. L’amour a un gros bras et un athlétisme brut, et il pourrait bénéficier de s’asseoir derrière Brees pendant un an. Une autre option potentielle dans le projet est Jacob Eason hors de Washington.

Les Saints pourraient également attendre la saison prochaine pour rédiger un quart-arrière et rouler avec Hill et un vétéran QB de sauvegarde pour 2020.

Brees annonçant son retour pour 2020 n’était pas trop surprenant, mais cela laisse encore des questions sur la façon dont les Saints géreront leur liste. Une chose est sûre cependant: les saints ont de grandes décisions à prendre pour maintenant et pour leur avenir.