L’EFL n’aurait pas pu empêcher la chute de Bury, selon un rapport

Un rapport indépendant a conclu que l’EFL n’aurait pas pu faire plus pour sauver Bury.

Bury a été expulsé de League One et de l’EFL en août après l’effondrement d’un projet de prise de contrôle.

Leurs cinq premiers matches de la saison avaient été reportés car le propriétaire des Shakers, Steve Dale, n’était pas en mesure de fournir la preuve de sa capacité à financer la saison.

Bury a été expulsé de l’EFL en août

La ligue a été fortement critiquée pour ne pas en faire assez pour empêcher la situation à Bury de se développer, mais un rapport du principal avocat sportif Jonathan Taylor QC a conclu qu’aucune “action supplémentaire” de l’EFL n’aurait fait de différence significative.

Le rapport a été publié aux clubs membres avant leur rassemblement à St George’s Park, et l’EFL a déclaré dans un communiqué publié jeudi après-midi: «M. Taylor conclut que la ligue a consacré beaucoup de temps et d’efforts à surveiller la situation au Bury FC et à appliquer ses règlements. pour tenter de forcer le club et ses propriétaires à respecter leurs engagements.

“Il note que même si l’on peut toujours faire valoir, avec le recul, que davantage aurait pu être fait, aucune action supplémentaire n’aurait fait aucune différence dans le résultat final, qui a finalement été causé par un manque de financement des propriétaires.”

La réaction émotionnelle de l’ancien directeur de Bury Ian Harrop à l’expulsion de l’EFL

Damian Collins, l’ancien président de la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport et un critique vocal du traitement par l’EFL de la situation de Bury, a déclaré jeudi: «Cette déclaration @EFL met en évidence l’insuffisance de ces examens.

«Cela suggère qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver @OfficialBuryAFC mais c’était une tragédie évitable. Le non-respect de leurs propres règles de surveillance des finances du club et de plafonnement des dépenses sur les salaires des joueurs n’est pas résolu. »

L’EFL a déclaré qu’en vertu du mandat, Taylor n’était pas tenu de faire de recommandations pour d’éventuelles modifications des règlements de la ligue.

Steve Dale n’a pas été en mesure de fournir la preuve de la capacité de Bury à financer la saison

Cependant, les observations faites par Taylor, selon la ligue, alimenteront les examens en cours des mesures de contrôle des coûts dans les trois divisions.

En septembre, l’EFL et ses membres ont décidé d’aller de l’avant avec un plan de retour de la ligue à 72 clubs en reléguant une seule équipe du quatrième niveau à la fin de la campagne en cours.

Une déclaration de l’EFL se lisait comme suit: «Au cours de la réunion d’aujourd’hui, l’EFL et ses clubs membres ont examiné et débattu un certain nombre d’options, tous les clubs ayant la possibilité d’exprimer leurs opinions.

«Le débat a inclus l’examen de la proposition soumise par le Bury FC Rescue Board pour que le club soit admis en Ligue Deux sous un nouveau propriétaire au cours de la saison 2020-21.

«Après des discussions approfondies, il est devenu clair que la proposition n’avait pas le soutien nécessaire et que les clubs EFL étaient favorables à l’extension du principe existant d’une réduction de la relégation dans toutes les divisions comme moyen de revenir à 72 clubs maintenant et pour l’avenir. “

