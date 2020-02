Leganés complète son avance avec la signature de Roger Assalé

Peu de temps après avoir annoncé le retour de Miguel Ángel Guerrero, la boîte pepinero a incorporé un deuxième attaquant. Comme le premier, Roger Assalé a atteint Leganés comme assigné. Cependant, pour lui, le club de Butarque aura une option d’achat entre 5 et 6 millions d’euros que vous devez exécuter si vous parvenez à rester en Première Division.

La déclaration de Leganés sur la signature de Roger Assalé

«Les Leganés et les Jeunes garçons ils ont accepté le transfert pour le reste de la saison de l’attaquant international ivoirien Roger Claver Djapone Assalé, de 26 ans d’âge. L’attaquant africain, ayant de l’expérience dans les compétitions européennes et dans les tournois internationaux avec son équipe, portera la chemise de concombre dans la seconde moitié de la campagne », a commencé l’équipe de Madrid.

“Assalé C’est un attaquant qui peut agir en bandes ou comme deuxième astuce, rapide, électrique et avec une bonne frappe de balle. Il a commencé sa carrière en Côte d’Ivoire avant de signer pour le Mazembe Congolais, avec lequel il a été proclamé champion des champions africains en jouant plus tard la Coupe du monde des clubs. De là, il a fait le saut en Europe pour signer en janvier 2017 pour les Swiss Young Boys, marquant six buts lors de sa première mi-saison », a ajouté le Leganés.

«Lors de sa première campagne complète au club de Berne, Assalé a signé 21 buts et 14 passes décisives, aidant son club à se proclamer champion de la Ligue et finaliste de la Coupe, participant à la Ligue des champions précédente et à la Ligue Europa, avec Quatre buts dans cette compétition. En 2018-2019, il a marqué dix buts et donné onze passes décisives, obtenant à nouveau la ligue et la première dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, compétition dans laquelle il a fait ses débuts en tant que marqueur contre Valence à Mestalla », a poursuivi le box pepinero.

“En cette saison, Assalé Il a joué 24 matchs avec le Jeunes garçons, marquant sept buts et distribuant quatre passes décisives. L’un d’eux était dans la Ligue des champions précédente contre le Etoile rougeet deux autres en phase de groupes de la Ligue Europa. Assalé a été vingt fois international avec la Côte d’Ivoire, marquant trois buts et faisant partie de l’équipe nationale lors des éditions 2015 et 2019 de la Coupe d’Afrique », a ajouté le club de Butarque.

«Assalé rejoindra immédiatement les ordres de Javier Aguirre. Il portera le numéro 20 et sera présenté la semaine prochaine », a conclu le Leganés.