Leganés: Quique Setién va avec tout et convoque Leo Messi pour la Copa del Rey

Il Barcelone recevoir ce jeudi à Leganés au Camp Nou en huitièmes de finale duel de la Copa del Rey. Après la peur à Ibiza, Quique Setién ne veut plus de surprises et a convoqué toute l’artillerie pour ce match L’entraîneur est conscient que tomber avant les cornichons serait un coup important et c’est pourquoi il a décidé d’inclure Leo Messi dans la liste des 18 convoqués.

Au dernier tour, ils ont été sauvés à la dernière minute grâce à un peu d’Antoine Griezmann. Cet objectif a empêché le match de prolonger mais pas les critiques ultérieures. De plus, il faut ajouter la défaite à Mestalla où l’image laissée par l’équipe n’était pas la meilleure. C’est pourquoi Setién a décidé d’affronter cette rencontre avec les meilleurs joueurs possibles.

Moussa Wague a été la seule défausse du Santander par décision technique. Les trois autres joueurs qui ne le seront pas sont Suarez, Dembélé et Neto en raison d’une blessure, donc Ter Stegen va commencer.

Ainsi, la liste des personnes convoquées de Barcelone pour affronter Leganés est la suivante: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Collado et Ansu Fati.