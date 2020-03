Leganés remporte Valladolid malgré le coronavirus: buts “à domicile” et l’arbitre “se laver les mains”

El Leganés a tiré l’humour sur les réseaux sociaux en créant un spectacle fictif du match contre Valladolid, qui devrait jouer à ce moment si ce n’est pas dû au coronavirus.

La boîte à concombre hIl a fait un direct via son compte Twitter dans lequel il a tiré l’humour pour divertir tous ses fans, qui sont à la maison suivant les recommandations du gouvernement pour battre le jeu des coronavirus. L’affrontement entre Leganés et Valladolid a commencé à 13h00 et depuis un certain temps, les Madrilènes ont commencé à tweeter les files d’attente.

Aujourd’hui à # LeganésRealValladolid Hobby + Respect: Live soccer. # QuédateEnCasa et ne jetez pas de papier toilette #VamosLega pic.twitter.com/YqmJXzktws

Comme toujours, Leganés affiche un humour qui fait rire, en utilisant des exemples que la société a subis ces dernières heures, comme «Crise du papier toilette». Tamébin a plaisanté avec le VAR, assurant qu’il était fermé comme tous les bars de la capitale espagnole.

23 ‘VAR play !!!! La collégiale de la réunion vient après un coup de main de la pucela à l’intérieur de la zone… peeeeero… Cerradooooo, le VAR EST FERMÉ #ComoSiempre # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa pic.twitter.com/r4GvvGP4tM

En outre, ils ont utilisé d’autres exemples à suivre pour lutter contre le coronavirus tels que se laver les mains ou des coups de feu de leurs maisons. Plusieurs heures d’humour sur le compte Twitter officiel de Leganés, mais toujours en utilisant le hashtag # QuédateEnCasa.

40 ’Le jeu s’arrête! Mais que se passe-t-il? Siovas a eu une urgence et va aux toilettes. Il est allé se laver les mains. Bien joué. 1-0 # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa

Fin de la première partie à Butarque!. Les joueurs se retirent dans leurs chambres. Javier Aguirre distribuera les clés de @NetflixEs et les abonnements à @MovistarFutbol pendant cette période de congé. 1-0 # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa

La deuxième mi-temps commence! Tout pour décider! Ne laissez personne bouger de ses chaises, canapés, lits !!

Leganés, 1 – Real Valladolid, 0 # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa

49 & # 039; But réel de Valladolid. Enes Ünal a tiré de la maison qui lie le match. 1-1 # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa

Fin, fin, fin du match à Butarque! Leganés, 2 – Real Valladolid, 1 # LeganésRealValladolid #VamosLega # QuédateEnCasa pic.twitter.com/A9UbIoBanZ

