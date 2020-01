Leganés: Résultats du match de la Copa del Rey aujourd’hui en direct en ligne (2-0)

Minute 37. Braithwaite a été laissé seul et dans une remise en jeu. Il a placé une balle basse vers le point de penalty, mais il n’y avait personne pour terminer à la porte.

35 minutes. Jonathan Silva indique clairement la zone depuis la gauche, après avoir précipité la ligne du bas, mais n’a trouvé personne et c’était à Piqué de dégager sans problème.

33 minutes. Le Leganés n’abandonne pas, qui a une chance. Bien qu’ils soient très proches, ils sont en danger à chaque fois qu’ils apparaissent dans les domaines de Ter Stegen. Maintenant, c’est Oscar qui a essayé et a pris un corner.

30 minutes Le VAR a revu le jeu pour un éventuel hors-jeu de Griezmann, qui a mis le pied à la dernière minute et est venu toucher le ballon. Il semble qu’il était déjà à l’intérieur du ballon.

Minute 28 GOOOOOOOL DE LENGLEEEEET! Barcelone le met du coin et peigne le joueur avant une mauvaise sortie de Cuéllar, qui le mange. BARCELONE 2-0 LEGANÉS.

Minute 26. GRIEZMAAAAAAANN! Corner pour le Barça! Il l’a frappé de la gauche et la balle rebondit sur un défenseur et quitte la ligne de fond.

25 minutes. ENCORE TÊTE LENGLET! Très lâche le tir d’une autre balle arrêtée avec laquelle Cuellar finit par devenir.

25 minutes. Jaune pour Rubén Pérez, pour une faute sur Busquets.

Minute 23 PRESQUE EMPATA BRAITHWAITE! Il récupère le ballon par la gauche et pointe en premier. Ter Stegen doit intervenir.

Minute 22 MAINTENANT LENGLET! Il est apparu très seul dans la petite zone après une faute de Messi et n’a pas réussi à faire un bon tir.

Minute 19. VIDAL LA COMMANDE DU CÔTÉ DU RÉSEAU! Le mur avec Griezmann vous laisse prêt à tirer, mais avec presque aucun angle.

16 minutes. Il est incorporé comme un avion Alba et met un plafond qui a été empoisonné et n’a trouvé aucun commissaire-priseur. Le Barça est très vertical aujourd’hui et arrive avec un grand danger des bandes.

Minute 13 Il combine bien les Leganés mais Ruibal a tort, qui après avoir reçu de Braithwaite, se débarrasse de Busquets et tire de loin. Il était déséquilibré et le ballon monte très haut.

12 minutes. YEUX AVEC ROQUE MESAAAA! Il le prend dans la zone des trois quarts et après un bref trajet il n’y pense pas et prend un tir croisé à la recherche du but de Ter Stegen. Il part sous peu.

Minute 11. Après deux minutes de révision, la décision de la collégiale est ratifiée. Le but n’est pas téléchargé par Alba en raison du jeu.

Minute 9 BUT ANNULÉ À BARÇA HORS DU JEU ALBA! Encore une fois, Messi invente une superbe passe pour Alba, qui l’a mise pour Griezmann. Le VAR passe en revue le jeu qui semblait clair en direct, mais après la répétition laisse ses doutes.

Minute 4 GOOOOOOOL DEL BARCELONAAAAA! GRIEZMAAAAAAAANN FAIT AVANCER LES SETIEN! Allez passer de Messi pour le démarquage de Semedo! Il la remet dans la surface pour Griezmann, qui avec une touche subtile surpasse Awaziem et l’envoie au fond du but de Cuéllar. Ni le but ni la défense n’étaient bons. BARCELONE 1-0 LEGANÉS.

2 minutes. Fati le dit maintenant, mais efface la défense de Leganés après un rebond. Braithwaite a appuyé sur Piqué lorsqu’il a tenté de récupérer le ballon et était sur le point de voler le Danois et d’être seul avec Ter Stegen.

1 minute. À PROPOS DE SURPRENDRE BRAITHWAITE! Le Leganés sort hardiment et l’attaquant danois tire à l’extérieur de la surface. Le ballon sort près du poteau.

1 minute. COMMENCEZ LA FÊTE! BARCELONE 0-0 LEGANÉS.

18:58 LES JOUEURS SAUTENT DE BARCELONE Et LEGANESE AU TERRAIN DE JEU! Sur le point de commencer les huitièmes de réunion du Copa del Rey.

18:55 Il Leganés Cherchez une autre purée. Lors des derniers affrontements contre Barcelone, ils ont réussi à leur tenir tête et à les battre l’an dernier à Butarque. Ce cours, ils espèrent être à nouveau une des révélations de la compétition en lançant un Barça qui est un favori absolu pour être dans les chambres.

18:45 Sedan envoie un message clair avec ses onze devant le Leganés: le Barcelone L’entraîneur ne veut pas de surprises et ne fait pas confiance à ce qu’il a vu lors de ses premiers matchs, dans lesquels l’équipe n’a pas été à la hauteur. Par conséquent, aujourd’hui, il met tout ce qu’il a sur l’herbe.

18:35 Les joueurs de Barcelone et Leganés sur l’herbe du Camp Nou.

18h30. L’ensemble de concombres sait déjà ce que c’est que de donner la cloche à la Copa del Rey. Il y a deux saisons, le Leganés Il a atteint les demi-finales après avoir éliminé le Real Madrid au Bernabéu. Aujourd’hui, ils chercheront à laisser un autre grand dans le caniveau et à se tenir en quart de finale.

18:25 Il Leganés Il a vu sa bonne séquence ternie par la défaite deux week-ends avant Getafe, mais depuis l’arrivée d’Aguirre, ils se sont engagés dans la lutte pour la permanence avec deux victoires et quatre nuls en Ligue. En ce qui concerne la Coupe, ceux du sud de Madrid ont déjà passé trois manches, avec des victoires contre Andorre, Murcie et Ebre. Aujourd’hui, ils auront sans aucun doute un très bon examen, devant un Barça qui aspire clairement au titre.

18:20 Il Barcelone vient après avoir remporté difficilement Grenade et Ibiza et après la défaite en Ligue contre Valence. Les doutes dans les premiers matchs de Setién sont évidents, donc aujourd’hui le technicien sait qu’une partie de son crédit est jouée et sort toute son artillerie de départ.

18:15 Les deux techniciens sont peu économisés comme d’habitude. Peut-être que davantage de rotations étaient attendues Barça, Mais Setién est clair qu’aujourd’hui il ne peut pas échouer et met tout au début. Aguirre avait prévenu qu’il présenterait des hommes qui disposent de quelques minutes, mais Leganés Il sort avec plusieurs de ses habitués.

18:10 L’alignement de Javier aguirre est déjà connu. Il Leganés va avec: Cuellar; Rosales, Siovas, Awaziem, Tarín, Silva; Ruibal, Mesa, Rubén Pérez, Óscar; et Braithwaite.

18:05 Les onze de Barcelone! Vous économisez aussi peu ou rien pour recevoir les Leganés en Coupe et sort avec: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal, De Jong; Ansu Fati, Messi et Griezmann.

18h00 BIENVENUE À LA RETRANSMISSION EN DIRECT DU BARCELONE – LEGANÉS! La Copa del Rey il cherche son avant-dernier classement pour les quarts de finale, dans le match qui commence dans une heure. Le Camp Nou accueille pour la première fois cette année un match de la compétition de K.O., dans lequel le Barça est obligé de s’imposer après le coup contre Valence. De son côté, les Leganés, recherchent à nouveau les quarts de finale dans une compétition qui leur a procuré une grande joie ces dernières années.

L’ensemble culé cherche résoudre les doutes qui ont augmenté après l’arrivée de Setién. L’équipe manque de profondeur, abuse de la possession dans des zones sans importance et crée un danger avec une relative facilité. Devant leur public, ils devraient améliorer ce qu’ils ont vu lors des derniers matchs et surmonter les huitièmes de finale.

De son côté, le Leganés cherche à poursuivre l’amélioration constatée après l’arrivée d’Aguirre. L’ensemble de concombres a déjà atteint les quarts de finale et les demi-finales il y a deux saisons et, maintenant, ils veulent donner la cloche devant le roi des coupes.