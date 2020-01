Leganés souffre mais passe la huitième place à la Copa del Rey

23 janvier 2020, 15 h 29 Saragosse, Espagne, 23 janvier (Prensa Latina) Leganés a obtenu sa passe pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi d’Espagne aujourd’hui en battant l’Ebre 1-0, dans un match organisé au stade Pedro Sancho de cette ville.

L’Argentin Jonathan Silva est devenu la seule cible du match à la minute 44, presque à la fin de la deuxième mi-temps, pour décongeler un match devenu plus difficile que prévu pour Leganés.

Silva a mis fin au rêve de la cuillère de l’Èbre, qui a atteint l’âge de seize ans et a dû se replier devant la force d’un Leganés senior dans le football et qui a réussi à se traduire par la victoire, au minimum grâce au but de la voie argentine à la sortie d’un corner , un jeu épais, verrouillé et avec peu d’occasions pour les deux sets.

La grande opportunité de l’équipe Harlequin de prolonger le match est survenue à la 80e minute sur un tir de Fran García dans la surface sauvée par le gardien Juan Soriano.

Mais au final, le Leganés, souffrant plus que prévu car il a été mis en bouteille dans les dernières minutes, a pris l’égalité et a accepté pour la quatrième fois de ses 91 ans d’histoire les huitièmes de finale du tournoi.

Villarreal, la Real Sociedad, Ténérife, Valence, Grenade, Barcelone, le Real Madrid, Saragosse, Osasuna et Séville sont les autres équipes qui se sont jusqu’ici qualifiées pour le prochain tour de la Copa del Rey.

agp / kia

