Leicester pense à William Carvalho et le club entendra des offres pour lui

Le football est arrêté, mais le travail dans les directions sportives des clubs ne l’est pas. L’une de ces entités est le Real Betis, qui étudie les entrées et les sorties pour la saison à venir. L’un des joueurs pour lesquels les bureaux de Benito Villamarín sont disposés à écouter les offres est William Carvalho, un milieu de terrain portugais qui a à peine participé cette saison en raison d’une blessure qui l’a contraint à subir une intervention chirurgicale.

Le footballeur portugais a connu une bonne saison lors de sa première année en tant que Bétique, l’année dernière, mais sa contribution laisse beaucoup à désirer cette saison, en grande partie à cause de cette hernie discale qui l’a éloigné du terrain pendant quatre mois. . En tout cas, William Carvalho continue d’avoir un marché. L’un des clubs intéressés par le portugais est le Leicester, Comme ils assurent plusieurs médias anglais, qui disent également que les Renards sont prêts à offrir plus de 20 million d’euros pour le joueur.

Plus de prétendants

En revanche, en France, ils le placent sur l’orbite de la Monaco. Chez Betis, ils sont prêts à écouter les offres pour les Portugais. Ils sont conscients qu’il est l’un des joueurs avec le plus d’alignement de l’équipe, ils peuvent donc obtenir une quantité importante pour lui en été. Le milieu de terrain est international avec le Portugal et fixé pour Fernando Santos, et malgré son inactivité son prix n’a pas baissé.

Dans ceux-ci, le club pourrait faire de l’argent avec lui et ainsi avoir plus de liberté pour aller au marché pour la prochaine saison. L’idée est de récupérer au moins les 20 kilos qu’il a coûté, et il faut se rappeler que le Le Betis a signé Guido Rodríguez en janvier, footballeur du même profil qui a coûté environ quatre millions d’euros de plus variable et qui a à peine pu jouer à cause de la rupture due au coronavirus.