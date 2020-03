Leicester vs Aston Villa en direct: comment regarder le match de Premier League – chaîne de télévision, heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe

Leicester cherchera à rebondir après sa mauvaise forme en accueillant Aston Villa dans le football de lundi soir.

Les Foxes sont sans victoire sur quatre dans l’élite et risquent de laisser leurs quatre premiers glisser entre leurs mains.

Ils affrontent une équipe de Villa qui est encore sous le choc de leur défaite finale de la Coupe Carabao à Manchester City le week-end dernier.

Les villas ont également besoin de points et entrent dans ce match deuxième à partir du bas.

Brendan Rodgers, Leicester, accueillera ce soir Aston Villa

Leicester vs Aston Villa: Date et heure du coup d’envoi

L’égalité en Premier League aura lieu le lundi 9 mars et débutera à 20 heures.

Ce sera la quatrième rencontre entre les deux cette saison avec Leicester qui remportera une victoire de 4-1 en championnat à Villa Park en décembre.

L’équipe de Dean Smith a toutefois revendiqué la victoire sur son affrontement en demi-finale à deux jambes contre la Coupe Carabao avant de perdre contre Manchester City en finale le week-end dernier.

Leicester vs Aston Villa: chaîne de télévision et streaming en direct

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce contenu en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 8,99 £.

Leicester a battu l’Aston Villa 4-1 plus tôt cette saison

Leicester vs Aston Villa: Nouvelles de l’équipe

Jamie Vardy devrait revenir dans l’équipe de Leicester.

L’attaquant, qui a marqué 17 buts en Premier League cette saison, a raté les deux derniers matches avec une blessure au mollet mais devrait être de retour.

Ben Chilwell soigne un problème aux ischio-jambiers et pourrait manquer.

John McGinn de Villa s’approche d’un retour de sa cheville fracturée qui l’a mis à l’écart pendant trois mois.

Le milieu de terrain pourrait être disponible pour affronter Chelsea le week-end prochain, mais ne figurera pas au King Power.

Villa n’a aucun autre problème de forme physique et pourrait se souvenir de Pepe Reina après avoir été remplaçant lors de la défaite finale de la Coupe Carabao 2-1 contre City.

Kevin Nolan insiste sur le fait que Jack Grealish doit aller à l’Euro 2020 – mais veut que le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, prenne également James Maddison

Leicester vs Aston Villa: Statistiques du match

Leicester City cherche à terminer un doublé de championnat contre Aston Villa pour la première fois depuis la saison 1996-97.

Aston Villa n’a remporté qu’un de ses 10 matches de Premier League à l’extérieur contre Leicester, s’imposant 5-0 en janvier 2004 sous la direction de David O’Leary.

Aston Villa n’a remporté aucune victoire lors de neuf matches à l’extérieur de Premier League disputés lundi (D2 L7), depuis une victoire 3-1 à Liverpool en août 2009 sous la direction de Martin O’Neill.

Leicester City a perdu ses deux derniers matches de Premier League un lundi – en perdant trois fois de suite ce jour en septembre 2001 sous Peter Taylor.

Leicester City n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches de Premier League (D2 L2), sans marquer lors de ses trois derniers matchs. Les Foxes ont disputé quatre matchs consécutifs de haut niveau sans marquer en février 2017 (6), lors des six derniers matches de Claudio Ranieri.

Aucune équipe de Premier League n’a concédé plus de buts sur coups de pied arrêtés (pénalités incluses) cette saison qu’Aston Villa (18), tandis qu’aucune équipe n’a expédié plus de buts par corner que les Villans (9).

Aston Villa n’a remporté que huit points à l’extérieur en Premier League cette saison, seul Norwich City (6) en a récolté moins lors de ses déplacements. Cependant, quatre de ces huit points sont arrivés lors de leurs quatre dernières sorties (W1 D1 L2).

L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a passé 641 minutes sans but en Premier League, tentant seulement 10 tirs et atterrissant quatre sur la cible dans le processus.

Jack Grealish a été directement impliqué dans 38% des 34 buts d’Aston Villa en Premier League cette saison (7 buts, 6 passes décisives) – plus que tout autre joueur. En effet, Grealish a fourni huit passes décisives dans toutes les compétitions ce trimestre, son meilleur décompte en une seule campagne.

Kelechi Iheanacho de Leicester a été directement impliqué dans huit buts lors de ses cinq dernières apparitions contre Aston Villa dans toutes les compétitions, marquant six buts et aidant deux. Il a marqué dans les trois matchs contre eux cette saison pour les Foxes – le dernier joueur de Premier League à marquer contre la même équipe dans quatre matchs différents en une seule saison était Romelu Lukaku contre West Ham en 2014-15.

.