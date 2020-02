Leicester vs Man City Commentaire en direct, heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et couverture exclusive alors que la bataille pour la deuxième se réchauffe

Leicester et Manchester City poursuivent leur bataille pour terminer deuxièmes de Premier League ce week-end lorsqu’ils s’affrontent au King Power.

La paire a été le rival de Liverpool en titre cette saison, mais le titre de haut vol est désormais destiné à Anfield.

Leicester et City seront impatients de s’assurer la meilleure place du reste de la saison avec les champions en titre quatre points devant leurs rivaux après leur victoire sur West Ham mercredi.

Le manager de Man City, Pep Guardiola, tentera de battre Leicester ce week-end

Si les Renards doivent attraper les hommes de Pep Guardiola, ils auront besoin d’une grosse performance samedi soir.

Et ils auront probablement leur revanche à l’esprit après avoir perdu 3-1 à l’Etihad en décembre.

L’offre spéciale GameDay de talkSPORT se termine dans les East Midlands ce week-end alors que nous vous proposons toute l’action du choc exclusivement en direct.

Leicester vs Man City: Comment écouter

Le choc de la Premier League débutera à 17h30 le samedi 22 février.

Le commentaire complet de King Power sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 17h.

Laura Woods vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer la parole à Nigel Adderley et Dean Ashton pour notre commentaire en direct et exclusif.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Leicester vs Man City: Statistiques des matchs

Leicester City a perdu cinq de ses six derniers matches de Premier League contre Manchester City (W1), remportant l’autre dans ce match exact la saison dernière sous Claude Puel.

Man City a perdu deux de ses trois derniers matchs à l’extérieur en Premier League contre Leicester (W1), n’ayant perdu aucun de ses cinq précédents matchs à l’extérieur en Premier League (W3 D2).

Leicester a fait match nul consécutif en Premier League, n’ayant tiré qu’un seul de ses 22 précédents en compétition (W15 L6).

Lors des 14 premiers matchs de Brendan Rodgers en championnat à domicile en charge de Leicester, les Foxes n’ont concédé que sept buts et jamais plus d’une fois dans un match. Lors de leurs quatre derniers matchs au King Power Stadium, ils ont marqué neuf buts et plus d’une fois à trois reprises.

Manchester City a perdu quatre de ses 13 matches de Premier League à l’extérieur cette saison (W8 D1), autant qu’ils en avaient sur la route lors de leurs deux précédentes campagnes combinées (W30 D4 L4). Les Citizens n’ont pas manqué de marquer lors de matches de championnat à l’extérieur consécutifs depuis janvier 2017.

Brendan Rodgers, de Leicester, n’a jamais battu le manager de Man City, Pep Guardiola, lors de ses quatre rencontres précédentes (D2 L2) – il n’a affronté Jose Mourinho plus souvent sans gagner dans sa carrière de manager (six matchs).

Il s’agit du 300e match de haut niveau du manager de Leicester, Brendan Rodgers (197 Premier League, 103 Scottish Premiership) – Rodgers n’a jamais perdu un match à domicile en Premier League contre Manchester City (W3 D1).

L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a été directement impliqué dans six buts lors de ses sept dernières apparitions en Premier League contre Man City (5 buts, 1 passe décisive). Vardy a marqué plus de buts de haut vol (5) contre des équipes dirigées par Pep Guardiola que tout autre joueur au cours des sorts espagnols à Barcelone, au Bayern Munich et à Man City.

Jamie Vardy, de Leicester, n’a marqué aucun de ses six derniers matches de Premier League – il n’a échoué à marquer que lors de six de ses 18 premières apparitions en compétition cette saison.

L’attaquant de Man City, Gabriel Jesus, a marqué lors de ses trois débuts en Premier League contre Leicester, deux de ces frappes devenant le but gagnant du match.

La star de Man City Riyad Mahrez a marqué contre son ancien club de Leicester la saison dernière

Leicester vs Man City: Nouvelles de l’équipe

Le milieu de terrain de Leicester Hamza Choudhury est suspendu suite à son dernier carton rouge contre les Wolves la dernière fois.

Les Foxes devraient à nouveau se passer de Nampalys Mendy, mais Wilfred Ndidi pourrait commencer.

Man City pourrait accueillir à nouveau les ailiers vedettes Raheem Sterling et Leroy Sane.

David Silva devrait être en forme pour faire partie de l’équipe malgré une blessure musculaire.

