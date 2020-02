Leilei Gao, 39 ans, signe pour le club en échange d’un don pour la lutte contre le coronavirus

Un accord de parrainage a conduit le milieu de terrain chinois au Ponferradina L’été dernier, une signature qui n’a entraîné aucun coût pour l’équipe castillane, mais a fait état d’une importante contribution financière au club. Il a mis fin à son contrat avec Ponferradina, avec lequel il n’a joué que 58 minutes dans un match de Copa del Rey, Leilei gao a signé pour le Estrémadure, confiée à un footballeur de 39 ans pour essayer de sortir des lieux de relégation en deuxième division B.

La déclaration d’Estrémadure sur la signature de Leilei Gao

«El Extremadura a un nouvel ajout pour son premier modèle. Voici le joueur chinois Leilei Gao (Pékin, 15 juillet 1980), un milieu offensif qui arrive en tant qu’agent libre après s’être déconnecté du Ponferradina, club dans lequel il a évolué au premier tour », a commencé l’équipe d’Estrémadure.

“Le président du club, Manuel Franganillo, a déclaré qu’il était très honoré par l’arrivée de Gao et il est agréablement surpris de voir comment ce joueur chinois expérimenté a maintenu sa condition physique et pourra travailler tactiquement et techniquement au niveau du reste de l’équipe », a-t-il poursuivi.

«Gao a disputé les premières divisions de la Chine (Pékin Guoan), de la Finlande, où il a joué la Coupe UEFA, l’Australie et les États-Unis en plus de la Liga. Il sera le premier joueur professionnel chinois de l’histoire d’Estrémadure», A souligné le club.

“Coïncidant avec l’arrivée de Gao au club Barca, Le joueur a fait un don de 100 000 yuans pour la lutte contre le «coronavirus». L’Estrémadure contribuera également, avec Gao avec un lot de 10 boîtes de matériel de protection. Nous voulons que le «coronavirus» de Chine se produise dès que possible. »