Leipzig: calendrier et où regarder le match de télévision de la Ligue des champions en direct en ligne

Tottenham et Leipzig litige aujourd’hui Mercredi 19 février dans la nouvelle White Hart Line la première étape de la 8es de finale de Ligue des Champions. José Mourinho revient dans la première compétition européenne contre une dangereuse équipe allemande dirigée par Timo Werner.

Le match d’aujourd’hui Ligue des Champions Tottenham – Leipzig se peut voir en direct sur Movistar Champions League à 21h00 et sur le site d’OKDIARIO.

Et c’est que José Mourinho a pour objectif ardu de répéter la finale récoltée la saison dernière par l’équipe alors dirigée par Pochettino. Cet affront compliqué devra se faire sans Harry kane qui est toujours blessé et qu’au moins un mois de compétition de plus sera perdu. À cela, il faut également ajouter l’absence d’un Fils qui devra passer par la salle d’opération pour une blessure au bras.

Donc, avant le fléau des victimes, Mourinho pariera sur un trident à l’avant composé de Là, Lo Celso et Lucas Moura, qui sera la fausse nouveauté de l’équipe portugaise où elle entrerait également dans les onze Bergwijn et Ndombélé.

Oui, ce sera dans le Leipzig sa grande star, un Timo Werner qui brille encore à un niveau élevé cette saison et sera accompagné sur le point d’attaque par Schick. L’Espagnol Angeliño sera sur le côté gauche et Fosberg sera également au centre du peloton. Dans l’équipe allemande ne sera pas due à une blessure Upamecano, Kampl ou Konaté.

À quelle heure joue Tottenham – Leipzig?

Espagne: 18/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Où joue Tottenham – Leipzig?

Totteham Hotspur Stadium (Londres)

Où télévisez-vous Tottenham – Leipzig?

Espagne: Movistar Champions League 1, Mitele Plus

Qui arbitre Tottenham – Leipzig?

Cuneyt Cakir (Turquie)