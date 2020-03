Leipzig et Atalanta entrent dans l’histoire en progressant en Ligue des champions

Source: Twitter @ FuriaCule20

Deux équipes qui commencent tout juste à apparaître au niveau international ont marqué l’histoire en se qualifiant pour le quart de finale de la Ligue des champions. Leipzig et Atalanta ils sont partis sur la route de Tottenham et Valence.

Après avoir profité du match aller, les Allemands et les Italiens se sont installés dans une manche dans laquelle ils ne seront plus victimes d’être rivaux de soins pour ceux qui prétendent être les favoris ici saison.

Au stade Mestalla, Valence Il n’a pas pu signer un retour historique et a perdu 4-3 (8-4 au total) avec des buts de Josip Ilicic (quatre buts) et Kevin Gameiro (deux) et Ferran Torres Pour l’orangerie.

Dans la même mesure, le sentiment d’image de l’Allemagne a battu 3-0 à ceux de Jose Mourinho, qui a échoué dans sa tentative de garder les Spurs sous les projecteurs, après un an qui, de la main de Mauricio Pochettino Ils ont atteint la finale.