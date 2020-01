Leipzig gagne et s’affirme comme leader de la Bundesliga allemande

18 janvier 2020, 15 h 43 Leipzig, Allemagne, 18 janvier (Presse latine) Leipzig a battu l’Union de Berlin aujourd’hui 3-1 et après 23 jours, elle se réaffirme en tant que leader du football allemand de Bundesliga.

Marius Bulter a déclenché l’alarme des locaux, quand il a ouvert le score pour Union Berlin à seulement 10 minutes du jeu, lorsque Sebastian Andersson l’a aidé et il a terminé dans le coin inférieur gauche pour 0-1.

La première partie clôturée sans que Leipzig parvienne à préciser ce qu’ils se sont reposés en sachant ci-dessous sur le tableau de bord et ayant besoin d’une réaction rapide pour contenir l’élan rival.

Commencé la complémentaire vint la réponse de Timo Werner qui atteignit le ballon juste au bord de la surface et n’hésita pas à terminer le premier contact.

Avec la planche à égalité 1-1, ceux menés par Julian Nagelsmann ont essayé de pousser plus fort et ont dominé le ballon jusqu’à ce que Marcel Sabitzer à 57 tourne un corner après avoir enfoncé le ballon à côté du poteau droit sans donner au gardien de but le choix.

L’enjeu final était Werner avec son deuxième but de la date et la finale du match. Il ne restait que quelques minutes avant la fin de l’accident, il a reçu une bonne passe à l’intérieur de la zone et a marqué avec un tir bas dans le coin inférieur gauche.

Leipzig reste ainsi en tête du classement avec 45 unités, tandis que l’Union de Berlin avec seulement 20 points occupe la 12e place.

