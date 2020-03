Leipzig, Naples et d’autres équipes évitent la quarantaine

L’Italie a atteint un nouveau record enregistrant 627 décès par coronavirus en une seule journée, c’est pourquoi elle a surpris que des équipes comme la Naples, la Latium ou le Cagliari Ils prévoient de reprendre l’entraînement la semaine prochaine malgré la quarantaine. Cependant, c’est la Leipzig en Allemagne, quatrième pays au monde avec plus de patients COVID-19 après la Chine, l’Italie et l’Espagne; le premier à reprendre l’exercice.

Les joueurs de Leipzig ont repris l’entraînement une semaine plus tard sous des mesures strictes qui interdisent tout contact physique entre les joueurs. Selon Markus Krösche, son directeur sportif, il s’agissait d’une session «avec des exercices individuels de balle” Les footballeurs ont travaillé dans “petits groupes“Et ils ont changé de vêtements”vestiaires séparés“

Après Leipzig, Naples, la Lazio et Cagliari envisagent de reprendre l’entraînement

Le Leipzig est l’une des équipes qui s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Tottenham par José Mourinho. Une autre équipe qui y aspire est Naples, qui a fait match nul 1-1 avec Barcelone à San Paolo. Dans le but d’être bien préparé pour le match retour, l’équipe italienne a publié un communiqué dans lequel elle a annoncé qu’elle reprendrait l’entraînement à partir du 25 mars.

Deux jours avant Naples Cagliari prévoit de reprendre l’entraînement, et la Lazio est une autre des équipes de Serie A qui reprendra l’entraînement à partir de la saison prochaine. Face à un exercice aussi irresponsable, Damiano Tomassi, président de l’Association italienne des footballeurs, a déclaré: «Quiconque y pense, je ne comprends pas ce qu’il pense. S’entraîner maintenant, alors qu’il reste au moins deux mois pour rejouer, est inutile et dangereux. En Espagne, il y a des dizaines de joueurs positifs, alors qu’ici tout le monde n’a pas fait le test et il y a plus asymptomatique que vous ne le pensez. Maintenant nous devons tous être à la maison” Napoli, Lazio et Cagliari reconsidéreront-ils leurs positions?