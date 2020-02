Leipzig: Résultats du match de la Ligue des champions d’aujourd’hui en direct en ligne (0-0)

Min 40. Providencial Davinson Sánchez! Il s’est jeté au sol pour couper un centre de Werner pour Schick, qui n’a atteint que le point de penalty.

Min 38. Il a dû être assisté Mukiele pour un coup de genou à genou avec un joueur des Spurs. Gros gestes de douleur. Continuez pour l’instant.

Min 36. PARADÓN DE LLORIS ANTE WERNER! Ils filtrent la zone jusqu’à la passe avant, qui avec de l’espace et un peu lentement, utilise l’orteil pour battre le but mais il dégage le coin.

33 min. Jaune pour Werner, qui a empêché la progression de Clins d’oeil

Min 32. Bonnes minutes des Spurs! Est libéré Le Celso, qui a laissé deux Allemands avec deux motos et leur vitesse, forçant finalement un virage. Dans celui-ci, il a brossé Lucas Moura la vente aux enchères

Min 29. La possession est équilibrée en ce moment. Bien que le Tottenham Vous montrez peu d’idées avec le ballon, préférez le football direct et rapide. Aller contre est plus confortable.

Min 27. Weeeeeerner! Il l’avait Leipzig (bien que hors du jeu). Il a joué vite la box allemande. Balle pour Angeliño à gauche et au centre de la zone pour que le 11 allemand apparaisse, qui n’a pas pu le pousser miraculeusement.

Min 21 La possession est devenue pleinement de l’équipe allemande, qui joue et touche à la recherche de 0-1. Il Tottenham Ça ne le sent pas.

Min 19 Il subit un football de haut niveau sur Leipzig au Tottenham Très impliqué dans la région des Spurs. Maintenant coup de Angeliño qui attrape Lloris.

Min 18. LA TÊTE DE SCHICK A LÉCHÉ LE POSTE! Coin lancé au cœur du quartier et le bélier monte surtout avec son envergure pour se diriger et brosser le poteau.

Min 16. Le contrôle des partis est légèrement Leipzig, beaucoup plus réglé avec possession et plus proche de la zone rivale.

Min 12. Le jaune est maintenant pour Sabitzer! Même motif, renversé Bergwjin quand il est allé contre.

Min 10. Le premier jaune la voit Le Celso, pour une faute sur Sabitzer, qui a commencé un recul.

Min 9. Schick ne le pense pas! Il a frappé le bélier par l’avant mais attrape facilement Lloris.

Min 8. MAIS QUEL PARADON DE GULÁCSI! Superbe filtrage passe Le Celsorecevoir Bergwjin, couper et tirer au but pour que le but visiteur prenne une main prodigieuse. Il Tottenham répondre

Min 6. Ça secoue un peu ce départ allemand si fort l’équipe de Mourinho Hypertension artérielle Leipzig étouffe le départ des anglais …

Min 2. Mais quel départ de Leipzig! Jusqu’à quatre occasions claires! Un tir d’Angeliño au poteau, un tir de Werner avec lequel il a marqué un but …

Min 1. Démarrez le jeu à Londres!

20:56 Tout comme le Red Bull Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Angeliño; Laimer, Sabitzer, Nkunku; Shick et Werner.

20:53 C’est ainsi que Tottenham Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Davinson Sánchez, Davies; Clins d’œil, Gedson Fernandes, Lo Celso; Donnez Alli, Bergwijn et Lucas Moura.

20:50 Nous nous souvenons des alignements!

20:45. La grande victime de Leipzig, par pénalité, est celle de Upamecan. Le centre est l’un des joueurs phares cette saison des Allemands.

20:40 Dele Alli et Lo Celso Ils sont du pur football, l’essence de ces Spurs. Avec Mourinho Ils se distinguent également par leur sacrifice et leur travail. Plus grande intensité corallienne de tous.

20:35. Nagelsmann parier, comme d’habitude, sur quelque chose de similaire à un 5-3-2 ou 3-5-2, selon les transitions. Le football direct est attendu ce soir Londres.

20h30 Il reste à voir si Lucas Moura façon duo offensif avec Bergwjin ou Mourinho le met sur le côté en profitant de sa vitesse. Bien qu’à l’intérieur, il ait prouvé son efficacité …

20:25. Beaucoup de jeunes aujourd’hui dans les rangs de Leipzig de Nagelsmann. La toute nouvelle signature de Dani Olmo, mais l’autre espagnol le fera, Angeliño. Le grand sentiment, Werner, a marqué 20 buts en 22 matches de Bundesliga. Trois dans les six phases des groupes de champions.

20:20. Il y a de nombreuses victimes de Jose Mourinho aujourd’hui et des gars inhabituels comme Bergwjin ou Gedson Ils ont leur chance. Le premier sera la référence offensive des Spurs dans ce premier match contre les Allemands.

20:15 Voici comment Red Bull Leipzig sort: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Angeliño; Laimer, Sabitzer, Nkunku; Shick et Werner.

20:12 Et l’alignement du Leipzig!

20:08. Voilà comment ceux de Jose Mourinho: Lloris; Aurier, Alderweireld, Davinson Sánchez, Davies; Clins d’œil, Gedson Fernandes, Lo Celso; Donnez Alli, Bergwijn et Lucas Moura.

20:05 Nous avons les onze de Tottenham!

20:02. Grandes victimes ce soir pour José Mourinho, que vous ne pouvez pas compter Harry kane, la grande star des Spurs, même pas avec les sud-coréens Ils sont, l’autre grande alternative de buteur de l’équipe. Devant, une des révélations de cette Ligue des Champions, la Red Bull Leipzig.

20h00. Bonne nuit! Bienvenue dans ce live Tottenham Hotspur – Red Bull Leipzig, où l’un des huit quarts de finale de cette édition de la Ligue des champions.