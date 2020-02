Lennox Lewis explique comment Tyson Fury a “ résolu le casse-tête ” de Deontay Wilder

Peu de gens ont prédit que Tyson Fury ferait rouler Deontay Wilder dans le match revanche WBC des poids lourds samedi soir à Las Vegas.

Eh bien, Fury l’a prédit et c’est exactement ce qu’il a fait.

Tyson Fury a remporté le titre WBC pour la première fois de sa carrière

Le Gypsy King a réussi à dominer Wilder dès la première cloche et il n’a jamais donné au Bronze Bomber une chance de s’affirmer dans le concours.

Fury était agressif et à l’avant-pied. Il ne comptait pas sur ses compétences en boxe du point de vue du contre-coup comme une grande partie du premier combat, il l’a amené à Wilder.

Selon le dernier champion incontesté des poids lourds, Lennox Lewis, c’est exactement la formule pour battre Wilder et Fury qui vient de montrer au monde.

“Les meilleurs combattants résolvent des énigmes”, a-t-il tweeté. «Ce soir, @Tyson_Fury a résolu le casse-tête de Wilder en le faisant se battre pour reculer là où il n’est pas aussi explosif. Big Manned lui. # WilderFury2 ″

– Lennox Lewis (@LennoxLewis) 23 février 2020

Bien sûr, tout le monde n’est pas 6 pieds 9 pouces comme Fury, mais il a utilisé tous ses outils de la meilleure façon possible et a obtenu le résultat qu’il méritait.

Avant le combat, Lewis a déclaré qu’il pensait que Wilder et Fury étaient les poids lourds numéro un et deux dans le monde, mais n’était pas sûr de l’ordre.

Cela survient des mois après la querelle entre lui et Anthony Joshua où l’actuel champion IBF, IBO, WBO et WBA (super) poids lourd a déclaré qu’il ne respectait pas Lewis.

Eddie Hearn et Joshua semblent maintenant pousser Fury à les combattre dans un concours incontesté à l’été de cette année, mais beaucoup dépend des pensées de Wilder.

Fury a dirigé le combat avec Wilder du début à la fin

Wilder est capable de prendre un match revanche en juin, ou, il peut choisir de prendre le match revanche à une date ultérieure et donner à Fury la liberté de combattre quelqu’un d’autre cette année.

Bien sûr, il pourrait complètement passer un match revanche, mais Fury lui-même doute que Wilder le ferait. Étant donné l’argent probable sur la table, il est peu logique qu’il le fasse.

