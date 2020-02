L’énorme typhon avec lequel les fans ont accueilli l’équipe contre Liverpool en Ligue des champions

Le les gradins du Wanda Metropolitano ont été teints en rouge et blanc avant le début de la réunion. Un spectaculaire mosaïque composée de 60 000 cartes Il regarda la sortie des joueurs à travers le tunnel des vestiaires avec un message: «Atlético de Madrid».

Les fans ont répondu aux merveilles et rempli les gradins du matelas Colisée pour encourager son Dans ce jeu important, c’est comme une finale pour l’équipe. En face, le tout-puissant Liverpool, actuel champion et leader de la Premier League, rendra les choses très difficiles pour Simeone.

Cependant, ce fan n’a peur de rien ni de personne et a montré une fois de plus que Atleti joue toujours avec 12 quand il agit comme un local dans la métropole. Ils ont préparé un typhon au plus fort des grandes nuits pour prendre leurs joueurs sur leurs ailes.