L’enseignant appelle Kobe Bryant Horrible Player, Horrible Person

Un enseignant a appelé Kobe Bryant un joueur horrible et une personne horrible récemment.

L’enseignant d’un lycée d’East Los Angeles est devenu viral après la publication d’un clip de lui faisant référence à Bryant, une «personne horrible» et un agresseur sexuel, le lendemain de son décès.

L’enseignant en question travaillerait à l’école secondaire James A. Garfield et aurait été enregistré par un élève de 14 ans.

Apparemment, l’enseignant a poursuivi ce qui a été décrit comme une diatribe de quatre minutes concernant la mort de Bryant.

L’enseignant en question aurait suggéré que Bryant était mauvais pour les Lakers de Los Angeles en tant que joueur et était responsable de l’accident d’hélicoptère qui s’était produit.

“Ce qui a fait de lui un grand joueur de basket-ball a également fait de lui un joueur de basket-ball horrible et une personne horrible”, a déclaré le professeur apparemment dans l’enregistrement.

L’enseignant aurait également déclaré que Bryant était responsable du transfert de Shaquille O’Neal au Miami Heat en 2005 et qu’il était un violeur.

“Ce type a violé une fille et s’en est tiré, il l’a violée, son argent et son pouvoir se sont enfuis en violant une jeune femme”, a déclaré l’enseignante.

“Si c’était l’un d’entre vous, vous seriez en prison.”

L’enseignant a également désapprouvé l’utilisation de l’hélicoptère de Bryant.

“Y a-t-il une raison dans la terre verte de Dieu dont vous avez besoin pour prendre un hélicoptère du comté d’Orange à Calabasas?”, A-t-il demandé.

“C’est un trajet de 40 miles, et à partir du temps qu’il vous faut pour vous rendre à l’aéroport et conduire à un autre aéroport et monter dans une voiture, c’est aussi 40 minutes.

“Je sais que ce n’est pas une opinion populaire et vous avez parfaitement le droit d’être fâché contre moi.”

Après que l’audio soit devenu viral, le directeur de l’école où il a enseigné a exhorté à la sensibilité.

“Nous avons récemment appris que des commentaires négatifs à propos de Kobe Bryant avaient été faits dans une salle de classe”, a déclaré le directeur dans un communiqué.

«Nous demandons également à tout le monde d’être sensible aux autres lors de la discussion d’événements tragiques à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.»

Mardi après-midi, aucune discipline pour l’enseignant en question n’avait été annoncée.

